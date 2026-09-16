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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم الفوز على إلتشي.. مورينيو ينتقد لاعبي ريال مدريد

مورينيو
مورينيو
مجدي سلامة

انتقد جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد لاعبيه بسبب عدم حسم المواجهة بشكل مبكر ضد إلتشي، والانتظار حتى الثواني الأخيرة، ومخاطرة ضياع نقطتين في سباق الدوري الإسباني.

وتقدم ريال مدريد 2-0 بعد مرور 33 دقيقة، لكن الأداء تراجع بشدة، وظهر التراخي واضحاً على العديد من اللاعبين، ليدرك إلتشي التعادل، ويضع فريق المدرب مورينيو مهدداً بالابتعاد بفارق 5 نقاط عن برشلونة، قبل ديربي مدريد ضد أتلتيكو.

لكن البديل كارلوس إسبي حسم المباراة وسجل هدف الانتصار 3-2 في الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة من كيليان مبابي، ليصبح رصيد ريال 15 نقطة، وبفارق الأهداف خلف برشلونة الذي خاض مباراة أقل.

تعليق مورينيو

وقال مورينيو لوسائل الإعلام: "انتقادي الوحيد للاعبي فريقي أنهم لم يقتلوا المباراة ويحسموها عندما سنحت لهم الكثير من الفرص. لا يوجد أي سبب يدعو للمخاطرة بفقدان النقاط مرة أخرى، لقد سنحت لنا الكثير من الفرص لإنهاء المباراة، ولم نفعل ذلك، وتركنا إلتشي يعود في النتيجة".

وأضاف: "بكل تأكيد هناك مشكلة. امتلكنا 3 أو 4 أو 5 فرص لحسم المباراة ولم نستغلها. كانت الفرص سهلة للتسجيل، ثم بعد ذلك تحولت المباراة من مباراة سهلة إلى صعبة جداً.. المشكلة الأكبر ترتبط بإهدار مثل هذه الفرص.

ريال مدريد مورينيو إلتشي جوزيه مورينيو

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