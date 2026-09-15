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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحزن يخيم على طنطا.. أهالي عوارة يودعون جثمان تاجر خردة ضحية عاطل

جنازة شعبية بالغربية
جنازة شعبية بالغربية
الغربية أحمد علي

شيع المئات من الأسر والعائلات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ظهر اليوم تشييع جثمان محمد سعد تاجر الخردة ضحية الغدر عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد عوارة ودفنه بمقابر أسرته تزامنا مع شيوع الحزن والوجيعة علي وجوه أفراد أسرته وأقاربه وجيرانه.

جنازة شعبية 

من جهه اخرى قررت جهات التحقيق بنيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم حجز المتهم بإنهاء حياة رجل اعمال بطعنات داخل عمله بمنطقة تل الحدادين 24 ساعة علي ذمة التحقيقات لحين تفريغ كاميرات وسماع أقوال شهود العيان.

تحرك جهات التحقيق 

وكان ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا نجحوا في ضبط عاطل مسجل خطر  متهم بإنهاء حياة رجال الأعمال تخصص في تجارة الخردة بسبب رفضه العمل معه داخل مسجد طنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة مصرع محمد سعد زغلول رجل أعمال بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة "سكين " في مجال التجاره داخل مكتبه بنطاق دائرة القسم .

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط المتهم وعرضه علي جهات التحقيق 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا برئاسة الرائد حازم سيراج وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم مرتكب الواقعة داخل أحد المساجد بطنطا.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية جنازة مهيبة تاجر الخردة طنطا مسجد عوارة

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