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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 أطعمة تناولها يوميا يحميك من الأمراض.. تقوى المناعة وتحارب البكتيريا

المناعة
المناعة

 تعد المناعة هى سلاح الجسم الأساسي في محاربة الفيروسات والبكتيريا الضارة والوقاية من الأمراض لذا من المهم الاعتناء بها والعمل على تقويتها

فيما يلي 10 أطعمة مختلفة معروفة بتعزيز المناعة وذلك وفقا لما جاء في موقع lifespan

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التوت:
مع وجود مجموعة واسعة للاختيار من بينها، لا يمكنك أن تخطئ في إضافة هذه الحلويات الصغيرة المليئة بالمغذيات إلى نظامك الغذائي المعتاد و من التوت الأزرق المحلي والتوت الأسود إلى غوجي أو أكاي المستورد، هذه اللقمات الصغيرة مليئة بالفيتامينات والمواد المغذية لتمنحك الدفعة التي تحتاجها و استمتع بها في الزبادي أو العصير، أو كخيار أقل سكرية ولكن لا يزال حلوًا للتحلية.

زيت سمك:

 من المعروف أن الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل تزيد من نشاط خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى: تساعد هذه الدهون الصحية جهاز المناعة لديك كما أنها مفيدة لقلبك وعقلك .

خضار ورقية: 

من المعروف أن الخضروات الداكنة مثل السبانخ واللفت والكرنب تحتوي على مستويات عالية من فيتامين C إلى جانب مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين، وكلها تساعد في مكافحة العدوى كما أنها مفيدة لقلبك وعقلك وأمعائك.
المكسرات والبذور و تحتوي المكسرات مثل اللوز والجوز وكذلك البذور مثل عباد الشمس على العديد من الفيتامينات والمعادن (ب6 أو المغنيسيوم أو الفوسفور أو السيلينيوم) التي تساعد على تنظيم جهاز المناعة لديك والحفاظ عليه.

بهارات:
يعد الثوم والزنجبيل والكركم من التوابل القديمة التي يُعتقد منذ فترة طويلة أنها تتمتع بخصائص تعزز المناعة لمحاربة العدوى

التوابل
التوابل

الحمضيات: 
تحتوي معظم الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت واليوسفي والليمون والليمون الحامض على مستويات عالية من فيتامين C، والذي يعتقد أنه يساعد في مكافحة العدوى عن طريق زيادة خلايا الدم البيضاء وسواء كنت تأكلها كاملة، أو تعصر العصير على طعامك، لا تنس إضافة هذه الفاكهة المنعشة إلى نظامك الغذائي المعتاد.

دواجن: 

حساء الدجاج مفيد لأكثر من الروح وتحتوي الدواجن على نسبة عالية من فيتامين ب6، الذي يمكن أن يقلل الالتهاب وهو ضروري لتكوين خلايا دم حمراء جديدة، والزنك، الذي يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء لذلك لا تنتظر حتى تصاب بالبرد لتستمتع بطبق دافئ من الخير المريح. 


الخضروات ذات الألوان الزاهية.

بينما نعتقد في كثير من الأحيان أن الحمضيات هي مصدر فيتامين C، فإن الخضروات ذات الألوان الزاهية مثل الفلفل الأحمر تحتوي على مستويات أعلى 
البيتا كاروتين الموجود في الجزر مفيد لجهاز المناعة لديك، وكذلك للعينين والجلد.

زبادي
هذا الطعام المخمر مع "ثقافاته الحية والنشطة" وفيتامين د قد يحفز جهاز المناعة لديك للمساعدة في مكافحة المرض و ابحث عن العلامات التجارية التي لا تحتوي على سكر مضاف وقم بتحليتها بشكل طبيعي بالعسل أو الفاكهة مثل التوت، للحصول على دفعة إضافية. 
زيت الزيتون
يعد زيت الزيتون عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو دهون صحية مفيدة للقلب والعقل كما أنه يمنح جهاز المناعة دفعة من خلال قدرته على تقليل الالتهابات في الجسم.
 

المناعة البكتيريا الضارة التوت الأزرق الفيتامينات والمعادن الوقاية من الأمراض تعزيز المناعة جهاز المناعة حساء الدجاج

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