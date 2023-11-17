ورق العنب.. يقوي المناعة والأسنان ويزيل السموم.. تعرف على فوائده الصحية

يصنف ورق العنب على أنه من الأطعمة المفيدة والغنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة، ومنها الكالسيوم، والمغنيسيوم، والنحاس، والمنغنيز، والحديد، والألياف الغذائية، إضافة إلى أنه يحتوي على كميات قليلة من الصوديوم، والسكر، لذا فهو يساهم في التخفيف من بعض المشاكل الصحيّة التي تصيب الإنسان.



يعد ورق العنب من الورقيات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، وهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ويحتوي ورق العنب على الكالسيوم الذي يساعد في الحفاظ على صحة عظام الجسم، ويقوي الأسنان، فهو من المعادن التي تدخل في تكوين العظام بشكل أساسي من أجل تقويتها.

لذا فإن ورق العنب يقوي المناعة والاسنان ويزيل السموم وبمنع مشاكل اللثة.

الإصابة بالسمنة :

ويقول الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والاعشاب البرية ، أن ورق العنب يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسمنة.، فهو غني بالفيتامينات مثل فيتامين أ، وفيتامين ك. غني بمضادات الأكسدة.

وقد أشارت الأبحاث إلى أن فعالية مضادات الأكسدة الموجودة في ورق العنب تفوق تلك الموجودة في عصير العنب أو لبّه بحوالي 10 أضعاف. قد يساعد ورق العنب على تحسين تدفق الدورة الدموية لدة الأشخاص الذين يعانون من نقص التروية المزمن.، ويعمل ورق العنب ، على زيادة نشاط الكبد ومقاومة الالتهابات .، و تنشيط الدورة الدموية وتنظيم عمل القلب .



وهو مفيد لمرضى السكر حيث سكرياتة بسبطة وأحادية .، ومفيد لمرضى الرماتيزم والنقرس لانه بساعد الحسم على التخلص من الاحماض العضوية الناتجة عن تناول االبروتين والدهون .

كما يحمى من نقص المناعة .، و يمنع الجلطات ومضاد للالتهابات والبكنريا والسموم لما يحتوية من ( مركبات الفلافونيد) .

ازالة السموم :

وهو مقاوم للادمان لأنه يحتوى على مركب ( الريسفيراترول) الذى يقوم بعمليه غسل الدم ، و تقليل الوزن حيث أنه يحتوى على سكر بسيط يستطيع الكبد اختزانه فلا يتحول الى صورة دهون.

و يساعد كذلك فى علاج أمراض الجهاز الهضمى والدوسنتاريا ويخفف ألم الذائدة الدودية .، وهو ملطف للرشح والتهابات الجيوب الأنفية كما انه يخفف من التهابات اللثة والاسنان

حيث تساعد اوراق العنب، التي توفر الطاقة التي يحتاجها الجسم لجسم الإنسان، على إزالة السموم من الجسم وتدعم عملية الهضم وتمنع الإمساك.وكذلك زيادة سرعة التخسيس.







فقر الدم :

كما يساعد ورق العنب،في الوقاية من فقر الدم.، فهو لأنه غني بمعدن الحديد.، حيث أنه له دور مهم في تكوين الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء .، ويمكن أن يكون لهذا التأثير أيضًا فائدة كبيرة في الوقاية من فقر الدم إذا كان مدعومًا أيضًا بفيتامين C، مما يساهم في امتصاص الحديد

كما تحتوي ورقة العنب على معدن الزنك الذي يمكنه حماية وإصلاح الغشاء المخاطي في الأمعاء. وهذا يساعد الأمعاء على الشفاء بسرعة، سواء في الإسهال والأضرار المخاطية.



أوراق العنب فعالة ضد تقرحات الفم داخل الفم. ، وبفضل خصائصه المضادة للميكروبات، فإنه يساعد على منع مشاكل اللثة مثل التهاب القولون والتهاب اللثة، وكذلك منع رائحة الفم الكريهة.

كما يمنع نمو البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان ، للاستفادة من هذا التأثير، بضع قطع من أوراق العنب تغلي في الماء، ثم اتركها لتبرد ثم المصمضة.