أطعمة تعالج فقر الدم والأنيميا للحامل .. أهمها العسل الأسود والشمندر

فقر الدم "الأنيميا" هو عدم كفاية كريات الدم الحمراء في الجسم، والأكثر شيوعاً هو فقر الدم الناجم عن نقص نسبة الحديد في الجسم، ونقص نسبة الهيموجلوبين في الدم، وقد يصاب بفقر الدم الجميع الكبار، وأيضا الصغار وبعض النساء الحوامل، وفيما يلي نتعرف على كيفية علاج فقر الدم بالأطعمة، وأهم النصائح لعلاج فقر الدم للحامل.

لذا نقدم لك بعض أهم الأطعمة التي تعالج فقر الدم والأنيميا وفقا لموقع هيلثى..

الشمندر "البنجر"

الشمندر أو "البنجر" من أهم الأطعمة التي تعالج فقر الدم، حيث يساعد الشمندر على زيادة نسبة الدم في الجسم، وتطهير الجسم من السموم المتراكمة فيه، ويساعد الشمندر على زيادة نسبة الأكسجين.

يتميز الشمندر باللون الأرجواني، كما أنه يتمتع بالقيمة الغذائية المرتفعة، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الماء والألياف الغذائية، والسكريات والعناصر المعدنية الغذائية، بالإضافة إلى المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والأحماض الأمينية، والأحماض العضوية، وكلها تساعد على علاج فقر الدم والحفاظ على الصحة.





الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية من أهم الأغذية المفيدة في الحفاظ على صحة الجسم، وهي تحتوي على نسبة كبيرة من حمض الفوليك، وتعمل على علاج فقر الدم، ومن أهم الخضراوات الورقية المفيدة في علاج الأنيميا الجرجير والسبانخ والملوخية والخس، والخضراوات الورقية تحتوي على الفيتامينات المفيدة في إمداد الجسم بالطاقة، خاصة السبانخ لما تحتويه من نسبة كبيرة من الحديد التي تعمل على زيادة كرات الدم الحمراء.





الحبوب الكاملة

تناول الحبوب الكاملة مثل القمح والشعير له أهمية كبيرة في علاج فقر الدم "الأنيميا"، وهي غنية بنسبة كبيرة من الأملاح المعدنية من الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز والنحاس والفيتامينات وغيرها من العناصر الغذائية التي تساعد على الوقاية من المشكلات الصحية المختلفة، وعلاج فقر الدم، وحصوات المرارة، وأمراض الجهاز التنفسي، والأمراض الجلدية وغيرها.





البقوليات

تناول البقوليات مثل اللوبيا والفاصولياء لكل من يعاني من فقر الدم وبالأخص المرأة الحامل يساعد على علاج فقر الدم والوقاية منه، نظرا إلى أنها غنية بنسبة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة في الحفاظ على الصحة.





المكسرات

المكسرات بأنواعها مثل بذور القرع، والكاجو، والفستق الحلبي، تعمل على الوقاية من الإصابة بفقر الدم، وهي تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم المفيد في التعزيز من الهيموجلوبين، وبالتالي التعزيز من كرات الدم الحمراء، ولهذا ينصح بتناول المكسرات لكل من يعاني من الأنيميا.





العسل الأسود

يحتوي العسل الأسود على نسبة هائلة من الحديد والعناصر الغذائية الهامة في زيادة إنتاج كريات الدم الحمراء، ويمكن علاج فقر الدم باستخدام العسل الأسود حيث يحتوي كل 100 جرام من العسل الأسود على 6 ملليجرامات من الحديد، وهو ما يجعله الغذاء الأمثل لعلاج فقر الدم.





نصائح علاج فقر الدم للمرأة الحامل

الحرص على تناول الأغذية السليمة والصحية التي تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة في تقوية الدم، مثل الملوخية والسبانخ والبقدونس، وتناول اللحوم خاصة الكبدة.

تناول مكملات الحديد التي ينصح بها الطبيب.

تجنب تناول المنبهات مثل القهوة والشاي والكاكاو.

الحرص على الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه المفيدة في تفادي إصابة الحامل بالإمساك.

الابتعاد عن تناول الأكلات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون أو السكريات.

الحرص على زيارة الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحة الأم والجنين.

إدراج الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الليمون والطماطم والملفوف وغيرها