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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الفلسطيني بالقاهرة

سفير فلسطين في سيناء
سفير فلسطين في سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ،دياب اللوح سفير دوله فلسطين في القاهرة والوفد المرافق له وذلك في مكتبه في مدينه العريش خلال زيارته الي المحافظة.
واكد المحافظ ان مصر لم تتخل ابدا عن اشقائها العرب وخاصه الأشقاء الفلسطيني، وان مصر تقوم بدور كبير في احتواء الموقف في قطاع غزه، فمصر موقفها ثابت منذ بداية الازمة.
واشار المحافظ الى استقبال المساعدات

 المتنوعة لصالح قطاع غزه عن طريق البر والبحر والجو حيث وصلت الى مدينه العريش عده الاف من اطنان المساعدات، يتم حفظها في مخازن مؤمنة، وادخالها تباعا الى قطاع غزه بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

 

 

استقبال الجرحى:


وقدم المحافظ التعازي الي السفير الفلسطيني في شهداء قطاع غزة، لافتا الي استقبال المستشفيات المصرية للجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.
بدوره وجه السفير الفلسطيني القاهرة الشكر للدولة المصرية على دورها الكبير في خدمه الاشقاء العرب وعلى راسهم الفلسطينيين مثمنا الدور الذي يقوم به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتواء الموقف في غزه وايصال المساعدات المتنوعة الى اهالي القطاع وعلاج المصابين في المستشفيات المصرية، مؤكدا على ان مصر هي الشقيقة الكبرى للدول العربية ولفلسطين.


وطالب السفير الفلسطيني بضرورة وقف الحرب علي قطاع غزة دون قيد أو شرط ، حيث أنما تقوم به إسرائيل هو انتقام من الشعب الفلسطيني ، مؤكدًا علي حق الشعب الفلسطيني علي إقامة دولة تكون عاصمتها القدس وإقرار السلم والسلام والتمسك بحل الدولتين.

سيناء سفير فلسطين المساعدات الجرحى

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