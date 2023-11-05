تعرف على أهمية تناول الجرجير فى يومك

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الجرجير..

يحتوي الجرجير على فوائد صحية عديدة ونسبة عالية من العناصر والمواد الغذائية الهامة لصحة الجسم من

1-يقوي جهاز المناعة.

2-مفيد لمرضي القلب أثناء فترة الصيام لاحتوائه علي "الكاروتينات".

3-يحتوي الجرجير على عنصر اليود الذي يعمل على تحسين وظائف الغدة الدرقية.

4-يعمل الجرجير على تحسين وظائف المرارة.

5-يمد الجسم بالفيتامينات و المعادن.

6-يساعد على علاج الأنيميا و نقص الحديد.

7-يساعد الجرجير على تقوية النظر وحماية العين من الامراض.

8- يساعد علي تقوية الشعر و لمعانه و سرعة إطالته .

9- يعمل علي الشعور بالشبع لفترات طويله فيساعد علي انقاص الوزن الزائد .

