التين أو الكرموس من الفواكه التي تتميز بانخفاض عدد السعرات الحرارية والسكريات والغنية بالمغذيات والفوائد الصحية..حيث يحتوي التين الشوكي على مضادات الأكسدة الضرورية لحماية خلايا الجسم من التلف، مما يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل مستويات الدهون الثلاثية في الجسم .

لذا فإن التين الشوكي يعزز الجهاز المناعي والعظام وينقص الوزن ويقي من الالتهابات.





الجهاز المناعي:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات والأعشاب البرية، إن من فوائد التين الشوكي تعزيز صحة الجهاز المناعي من خلال تقليل الالتهابات في الجسم، وذلك لاحتوائه على العناصر الغذائية ذات التأثيرات المضادة للالتهابات والأكسدة.

و يساعد التين الشوكي في تعزيز صحة الجهاز الهضمي على الألياف،كما يحتوي التين على البوتاسيوم المعزز لامتصاص العناصر الغذائية، بالإضافة إلى البيتالين ذات النشاط المضاد للالتهابات والتي تحمي الجهاز الهضمي من الإصابة بالالتهابات.

ويمكن للتين الشوكي خفض مستويات الكوليسترول ، والمساعدة في إنقاص الوزن ، وتحسين عملية الهضم ، ومحاربة الخلايا السرطانية ، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري ، وتقوية جهاز المناعة ، وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، كما يساعد التين الشوكي على التحكم في الوزن.



حيث يعمل التين الشوكي،على تقوية مناعة الجسم، ويعزى ذلك غالبًا لاحتواء التين الشوكي على كميات عالية نسبيًا من فيتامين ج وفيتامين هـ، بالإضافة لمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

الالتهابات:





كما تحتوي ثمار التين الشوكي على مركبات كيميائية قد تساعد على الوقاية من الالتهابات التي قد تصيب العضلات أو العظام نتيجة الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل أو نتيجة ممارسة الرياضة.

خاصة وأن تناول التين الشوكي يمكن أن يساعد على تحسين كثافة المعادن في العظام لكل من النساء اللواتي يعانين من كثافة عظام منخفضة أو النساء في الفترة قبل انقطاع الطمث.

وقد يكون للتين الشوكي تأثير إيجابي على مستويات سكر الدم، ويمكن أن يساعد تناول التين الشوكي في تعزيز صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام ، كما يحتوي التين الشوكي على كمية عالية نسبيًا من الكالسيوم، لذا فإن تناوله بانتظام قد يساعد على تقوية العظام والأسنان.