المورينجا سيدة الأشجار.. تعالج فقر الدم وتحسين صحة العظام وتساعد في إنقاص الوزن

تتضمن شجرة المورينحا، قدر كبير من العناصر الغذائية المهمة، حيث تحتوي علي 112 مادة فعالة، وكل ماده منها تعالج العديد من الامراض ، إضافة إلى أنها تحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفطريات .، لذا فإنه يطلق على المورينجا سيدة الأشجار.. فهي تنظم مستوى السكر وتعالج فقر الدم وتحسين صحة العظام وتساعد في إنقاص الوزن .

وتحتوي الاوراق على 4 اضعاف فيتامين A الموجود بالجزر. كما ان الاوراق غنية جدا بالاحماض الدهنية مثل اومجا 3 واومجا 6 والكثير من المعادن

كما تحتوي أوراق المورينجا على كمية من الكالسيوم تساوي 4, اضعاف الكالسيوم الموجود بالحليب, و3 اضعاف البوتاسيوم الموجود بالموز, و36 ضعف الماغنيسيوم البيض, وتحتوي على حديد 25 ضعف السبانخ, و4 اضعاف الكلوروفيل الموجود في عشبة القمح, وتحتوي على 7 اضعاف فيتامين سي (C) الموجود بالبرتقال.، وتحتوي على 9 اضعاف البروتين الموجود في الزبادي، وتحتوي الورقة على 27% بروتين اما الزبادي 3% بروتين .





حيث تحتوي البذور على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يقوي الذاكرة، وتحتوي على نسبة عالية من الحديد، فهي تعالج نقص الحديد في الجسم، وليس لها اضرار .

، كما أنها تساعد في تقوي المناعة جدا حيث ترفع نسبة المناعة في الجسم.، وكذلك تحتوي على المغنيسيوم ، وتستخدم المورينحا في انتاج الادوية



سكر الدم:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات والاعشاب البرية، أن تناول بذور المورينجا يفيد في التحكم بمعدل السكر في الجسم خاصة النوع الثاني..حيث تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم.

وقال أن الدراسات الحديثة أثبتت ، أن بذور المورينجا تعمل على ضبط السكر مع العلاج، وتثبت السكر خلال اليوم، وقد ثبت ذلك من خلال رسالة دكتوراة من جامعة القاهرة.

ومن الممكن ان تاخذها حبوب ، أو استخدام أوراق المورنجا كالشاي، فهي تعمل على تنشيط خلايا موجودة في البنكرياس، وهي المسئولة عن افراز الانسولين ..حيث يعيد نشاطها من جديد، فهي تعمل على توازن الهرمونات داخل الجسم وزيادة الحساسية للأنسولين مما يؤدي إلى فقدان الوزن.، كما أنه يساعد على التوازن في مستويات السكر في الدم وزيادة مستويات الطاقة.

كما تساعد البذور في تعزيز صحة القلب، فهي تحافظ علي التدفق الطبيعي للدم، والوقاية من مشاكل ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي إمداد أعضاء الجسم بما يلزم من أكسجين وغذاء.

و تساعد اوراق المورينجا على حماية الكبد من التدهور والتليف، وتحافظ على قوة وظائفه.

علاوة علي انها تساعد في التخلص من وجع المفاصل، والشفاء من مرض فقر الدم، والشفاء من مشاكل الجهاز التنفسي والهضمي.

صحة العظام:

وتستخدم الأوراق كذلك في تحسين صحة العظام، فهي تحتوي على الفسفور والكالسيوم المهمان لتقوية العظام، وتحتوي كذلك على مضادات الالتهابات الهامة للوقاية من التهابات المفاصل، كما تقي من هشاشة العظام خاصة للنساء بعد انقطاع الطمث

وتساهم البذور في علاج الأرق واضطراب النوم ، والحصول على النوم العميق المريح بسرعة، والتخلص من التوتر والإجهاد ، مما يعود على الجسم بالنشاط والحيوية .



كما تعمل البذور على تجديد الخلايا التالفة من البشرة والوقاية من علامات التجاعيد؛ وتساعد في منع ظهور آثار التقدم في العمر.وتساعد في علاج الامساك .

كما يساعد شاي المورينجا في عودة الشعر الابيض إلى اللون الاسود، فهي تقوي البويصلات ،و تساعد جذور المورنجا في الوقاية من السرطان وتعالج البكتريا السيئة الموجودة في القولون وينشط عضلة القلب.



حرق السعرات الحرارية:

وتساعد المورينجا في حرق السعرات الحرارية بسرعة، وتعمل على ازالة الترهلات وخصوصا في منطقة البطن وتنظم عمل الجهاز الهضمي وتساعد على فقدان الشهية ، فهي تساعد على التخسيس من خلال شاي المورينجا، الذي يساعد على إنقاص الوزن، وهذا من خلال تحفيز عمليات الأيض وحرق السعرات الحرارية.

و تساعد المورينجا على الشعور بالشبع لفترات طويلة، فضلا على أنها يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية للمحافظة على الصحة أثناء إنقاص الوزن.

ولتحقيق الفائدة من شجرة المورينحا ، يتم تناول البذور بشكل طازج، و يجب مضغها قبل البلع،ويمكن استخدام اوراقها طازجة مع السلطة، او مطبوخة مثل السبانخ ،فهي ترش مثل البهارات والتوابل على الطعام .



