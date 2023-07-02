أهمها التوت.. تعرف على الأطعمة التي تخفض ضغط الدم

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الأطعمة التي تخفض ضغط الدم .

من الأطعمة التي تخفض ضغط الدم ما يلي :-

·التوت الأزرق والفراولة: يحتوي التوت الأزرق والفراولة على مركّبات مُضادة للأكسدة تُعرف بالأنثوسيانين وهي نوعٌ من الفلافونويد،أنّ تناول كميّاتٍ كبيرةٍ من الأنثوسيانين، وخاصةً من التوت الأزرق والفراولة ساعد على خفض خطر حدوث ارتفاعٍ في ضغط الدم بنسبة 8%.

·الموز: يُعدّ الموز مصدراً غنيّاً بالألياف الغذائية، وفيتامين ج، بالإضافة إلى البوتاسيوم الذي يساعد على التحكّم في توازن السوائل في الجسم، ويُنصح عادةً بتناول الموز من قِبَل الأشخاص الذين يُعانون من ارتفاعٍ في ضغط الدم؛ إذ إنّ تناول حبّة موز يومياً يُعدّ كافياً لاستعادة توازن البوتاسيوم في الجسم.

· التفاح: يمكن لتناول قشر التفاح أن يساعد على خفض ضغط الدم؛ حيث يُعدّ قشر التفاح مصدراً غنيّاً بالفلافونويدات التي توفّر العديد من الفوائد الصحية؛ بما في ذلك تثبيط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، والذي يُعرف اختصاراً بـ ACE؛ وهو إنزيمٌ يرتبط بارتفاع ضغط الدم

· الكيوي: لوحظ أنّ الأشخاص الذين تناولوا 3 حبّات من فاكهة الكيوي يومياً لمدّة 8 أسابيع انخفض لديهم ضغط الدم الانقباضيّ والانبساطيّ على مدار 24 ساعة ويرجع سبب ذلك إلى احتواء الكيوي على موادّ نشطة بيولوجيّاً تساعد على خفض ضغط الدم، وتحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية.

· البطيخ: يحتوي البطيخ على السيترولين ؛ وهو حمضٌ أمينيٌّ يساعد على التحكُّم في ارتفاع ضغط الدم، كما أنّه يساعد الجسم على إنتاج غاز أكسيد النيتريك الذي يساهم في استرخاء الأوعية الدمويّة، وتحفيز مرونة الشرايين، ممّا يساعد على زيادة تدفُّق الدم، وبالتالي يؤدّي إلى انخفاض ضغط الدم المرتفع.

·الرمان: يحتوي عصير الرمان على مركبات البوليفينول، والتانين، والأنثوسيانين؛ حيث تتمتّع هذه المركّبات بخصائص مُضادة للأكسدة، يمكن لعصير أو مُستخلص الرمان أن يساعد على خفض ضغط الدم.

·الفواكه الحمضية: تتمتّع الفواكه الحمضية؛ بما في ذلك الجريب فروت، والبرتقال، والليمون بتأثيراتٍ خافضةٍ لضغط الدم، حيث إنّها تُعدّ مصدراً غنيّاً بالفيتامينات، والمعادن، والمركّبات النباتية التي يمكن أن تساهم في الحفاظ على صحّة القلب عن طريق التقليل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب؛ مثل ارتفاع ضغط الدم، ويجدر التنويه إلى أنّه يمكن للجريب فروت أن يتداخل مع الأدوية الخافضة لضغط الدم الشائعة

·المشمش: تتميّز فاكهة المشمش بمحتواها العالي من البوتاسيوم؛ حيث تحتوي كلّ حبتين من المشمش بوزن 70 غراماً على 181 مليغراماً من البوتاسيوم؛ أي ما يُعادل 4% من القيمة الغذائية اليومية من البوتاسيوم.

·الإجاص: أنّ تناول الإجاص الطازج بانتظام يمكن أن يساعد على تحسين ضغط الدم ووظائف الأوعية الدموية .