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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال أعمال رفع الكثبان الرملية من الطرق الرئيسية بمركز الحسنة في شمال سيناء

ازالة الكثبان الرملية
ازالة الكثبان الرملية على طريق الحسنة

كلف المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة ، محافظة شمال سيناء ، فريق عمل الأزمات بالمجلس، تحت إشراف محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة، بتنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية التي تراكمت على الطرق الرئيسية بدائرة المركز والتي تربط القرى ببعض وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

 

تمشيط الطريق:

 

حيث تم الدفع المعدات اللازمه واللودر الخاص بمجلس المدينة..حيث تم تمشيط الطريق بالكامل وتم رفع كميات الرمال المتجمعة عليه  وتم التأكد من عودة الحركة المرورية علي الطريق  بطريقة طبيعية وأمنه ٠وقد شملت أعمال   رفع الكثبان الرملية إعادة فتح طريق ( الحسنه / المنبطح / القسيمة ) بعد أن تسببت الرمال المتحركه في إغلاقه نتيجة لسوء الأحوال الجوية وسرعة حركة الرياح ،

وتواصل رئاسة مركز ومدينة الحسنة، متابعة كافة الطرق التابعة لمركز ومدينة الحسنة وذلك حرصاً على سلامة الجميع ومنعا لحدوث أى أزمة قد تحدث على الطرق وحفاظاً على البنية الأساسية لشبكة الطرق بالحسنة٠

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الحسنة الكثبان الرملية الطرق الرئيسية

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