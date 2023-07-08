يستخدم الحنظل كمادة علاجية في الطب التقليدي، وفي بعض أصناف الأطعمة.، كما أن له فوائد عديدة على جسم الإنسان، وأهمها التخلص من نوبات الإمساك فهو يقلل من الوزن ويحارب السرطان ويحسن مستوي السكر في الدم، ويعزز المناعة .

وتستخدم زيوت الحنظل في العديد من المنتجات التجميلية التي تفيد البشرة و الشعر .

وهو نافع لأوجاع العصب والمفاصل وعرق النسا والنقرس البارد جداً‏.‏، لذا فإن زيت الحنظل ، يقلل من الالتهابات ويخفض الكوليسترول ويعالج الإمساك والبواسير.

السكر في الدم:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات الطبية ، إن بعض الدراسات وجدت أن الحنظل يحتوي على مركباتٍ لها تأثير مشابه لتأثير الإنسولين، والذي يعد من الهرمونات الرئيسّة المتحكمة في نسبة السكر في الدم.



حيث يستخدم في التقليل من مخاطر مرض السكري ، كما أشارت بعض الدراسات لذلك، فقد وجد أنّ استخدام الحنظل قد يحسن من مستوى السكر في الدم .. حيث يستخدم الحنظل في منع الخلايا من مقاومة الأنسولين، كما يمنع ارتفاع ارتفاع مستوى السكر.



ويساعد زيت الحنظل كذلك في علاج البواسير، حيث وجد أن الخصائص التي يتمتع بها زيت الحنظل تعمل على التقليل من الالتهاب المرافق للإصابة.. كما يقلل من أعراض التهاب المفاصل، وعند استخدام مستخلص زيت الحنظل فهو يساعد في محاربة الالتهابات الجلدية.

كما يقلل زيت الحنظل من إنتشار قشرة الشعر ومشاكل فروة الرأس المختلفة.

الكوليسترول:

وكذلك خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، إذ أشارت بعض الدراسات العلمية أن استخدام الحنظل من شأنه أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية المرتفعة. المساهمة في علاج مشكلة الإمساك.



وقد أوجدت بعض الدراسات أن الحنظل يعمل على التقليل من مستويات الكوليسترول في الدم، حيث انخفضت مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار بشكلٍ عام.

ويعمل على التقليل من خطر الإصابة بمشاكل في المرارة والكبد.، كما يستخدم زيت الحنظل مع الخل في علاج آلام الأسنان عن طريق المضمضة.واستخدام بخور جذور الحنظل كذلك في تخفيف آلام الأسنان .

و يحتوي نبات الحنظل على مضادات الأكسدة، بالتالي فإنّ لديه خصائص مضادة للالتهاب والسرطان وتعزيز المناعة ومضادةٌ للبكتيريا أيضًا.

تقليل الوزن:

ويساهم الحنظل في تخفيف الوزن،كما أظهرت بعض الدراسات أنّ للحنظل تأثير مفيد في فقدان الوزن وحرق الدهون، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الدراسات قد بُنيت على جرع عالية من مكملات الحنظل.



ويمكن استخدام الزيت الذي يتم الحصول عليه من البذور في إنتاج الصابون، كما أن الأحماض الدهنية الناتجة منه تستخدم في صناعة المواد الطاردة للبعوض.

يستخدم نبات الحنظل أيضاً في صناعة العديد من المنتجات الكيميائيه من أبرزها المبيدات الحشرية .

وعند تجفيف أوراق نبات الحنظل في الشمس أو الأفران، ثم يتم طحنها، و تدخل في صناعة النفط ، ويستخدم مغلي الحنظل ايضا لعلاج اضطرابات الحيض، حيث أنه يعمل على تنظيم مستوى الهرمونات .

وعند خلط مسحوق نبات الحنظل مع زيت اللوز، يستخدم لعلاج المشاكل الجلدية الناتجه عن البكتيريا، أو الطفح الجلدي .