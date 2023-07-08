عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيت الحنظل ..يقلل من الالتهابات ويخفض الكوليسترول ويعالج الإمساك والبواسير

زيت الحنظل له العديد
زيت الحنظل له العديد من الفوائد في العلاج

يستخدم الحنظل كمادة علاجية في الطب التقليدي، وفي بعض أصناف الأطعمة.، كما أن له فوائد عديدة على جسم الإنسان، وأهمها التخلص من نوبات الإمساك  فهو يقلل من الوزن ويحارب السرطان ويحسن مستوي السكر في الدم، ويعزز المناعة .

وتستخدم زيوت الحنظل في العديد من المنتجات التجميلية التي تفيد البشرة و الشعر .
وهو نافع لأوجاع العصب والمفاصل وعرق النسا والنقرس البارد جداً‏.‏، لذا فإن زيت الحنظل ، يقلل من الالتهابات ويخفض الكوليسترول ويعالج الإمساك والبواسير.

السكر في الدم:

 

وقال  الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات الطبية ، إن  بعض الدراسات وجدت أن الحنظل يحتوي على مركباتٍ لها تأثير مشابه لتأثير الإنسولين، والذي يعد من الهرمونات الرئيسّة المتحكمة في نسبة السكر في الدم.
 

 حيث يستخدم في التقليل من مخاطر مرض السكري  ، كما أشارت بعض الدراسات لذلك، فقد وجد أنّ  استخدام الحنظل قد يحسن من مستوى السكر في الدم .. حيث يستخدم  الحنظل في منع الخلايا من مقاومة الأنسولين، كما يمنع ارتفاع ارتفاع مستوى السكر.
 

 ويساعد زيت الحنظل كذلك في علاج البواسير، حيث وجد أن الخصائص التي يتمتع بها زيت الحنظل تعمل على التقليل من الالتهاب المرافق للإصابة.. كما يقلل من أعراض التهاب المفاصل، وعند استخدام مستخلص زيت  الحنظل فهو يساعد في محاربة الالتهابات الجلدية. 
كما يقلل زيت الحنظل من إنتشار قشرة الشعر ومشاكل فروة الرأس المختلفة.

الكوليسترول:

 

 وكذلك خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، إذ أشارت بعض الدراسات العلمية أن استخدام الحنظل من شأنه أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية المرتفعة. المساهمة في علاج مشكلة الإمساك.
 

وقد أوجدت بعض الدراسات أن الحنظل  يعمل على التقليل من مستويات الكوليسترول في الدم، حيث انخفضت مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار بشكلٍ عام.

ويعمل على التقليل من خطر الإصابة بمشاكل في المرارة والكبد.، كما يستخدم زيت الحنظل مع الخل في علاج آلام الأسنان عن طريق المضمضة.واستخدام بخور جذور الحنظل كذلك  في تخفيف آلام الأسنان .

و يحتوي نبات الحنظل على مضادات الأكسدة، بالتالي فإنّ لديه خصائص مضادة للالتهاب والسرطان وتعزيز المناعة ومضادةٌ للبكتيريا أيضًا.

تقليل الوزن:

 

ويساهم الحنظل في تخفيف الوزن،كما أظهرت بعض الدراسات أنّ للحنظل تأثير مفيد في فقدان الوزن وحرق الدهون، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الدراسات قد بُنيت على جرع عالية من مكملات الحنظل.
  

ويمكن استخدام الزيت الذي يتم الحصول عليه من البذور في إنتاج الصابون، كما أن الأحماض الدهنية الناتجة منه تستخدم في صناعة المواد الطاردة للبعوض.
 يستخدم نبات الحنظل أيضاً في صناعة العديد من المنتجات الكيميائيه من أبرزها المبيدات الحشرية .

وعند تجفيف أوراق نبات الحنظل في الشمس أو الأفران، ثم يتم طحنها، و تدخل في صناعة النفط ، ويستخدم مغلي الحنظل ايضا لعلاج اضطرابات الحيض، حيث أنه يعمل على تنظيم مستوى الهرمونات .

وعند  خلط مسحوق نبات الحنظل مع زيت اللوز، يستخدم لعلاج المشاكل الجلدية الناتجه عن البكتيريا، أو الطفح الجلدي . 

 

 

txt

محافظ شمال سيناء: إنشاء قلعة تعليمية في مدينة العريش

الحنظل الكوليسترول الامساك البواسير الالتهابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

محدش ينزل البحر.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن مصيف إسكندرية ومطروح

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

8 جنيهات .. انخفاض كبير فى أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

8 مليارات دولار في الطريق إلى مصر.. النفط والغاز يتصدران

أقل من 1900 جنيه|مفاجأة جديدة في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21 الآن

سقوط لعبة ملاهي بمصيف جمصة وإصابة 10 أشخاص بينهم شقيقين

ترشيحاتنا

ضبط عصابة أجنبية بدولة خليجية .. ما جريمتهم؟

ماذا يفعل من وقع في ذنب؟.. علي جمعة: 3 أعمال تمحوه مهما كان كبيرا

السعر الجديد لـ MG RX5 الرياضية في مصر .. وصل لكام؟

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس .. غدا

6.5 جنيه للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 8 يوليو 2023

مطلوب فورًا في الاتحاد السعودي| حكاية عرض مغري لنجم منتخب مصر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه ....ليلي علوي تثير الجدل على البحر| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| ماذا يحدث عند تناول الجمبري؟.. إطلالات بسنت شوقي تثير الجدل.. فوائد خارقة لـ التين الشوكي

فوائد المشمش الصحية .. حيوي للقلب والعيون والعظام

طريقة عمل حلى طبقات المهلبية

فيديو

شاب متنكر يبتز متابعيه عبر التيك توك.. أعرف القصة

تغيرت معالم مصر .. مصري بالعراق يشيد بالسيسي مع الإعلامي نزار الفارس

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ