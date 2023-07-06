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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: إنشاء قلعة تعليمية في مدينة العريش

صدى البلد

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه يجري إنشاء قلعة تعليمية في مدينة العريش تضم عددا من المدارس متنوعة التعليم.

وأضاف “شوشة”، خلال حفل ختام العام الدراسي وافتتاح موسم الأنشطة الصيفية بحضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة، أن قطاع التعليم بشمال سيناء يشهد طفرة كبيرة. 
 

قطاع التعليم:

وأشار المحافظ إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في شمال سيناء، من بينها مشروعات في قطاع التعليم، ومن بينها إنشاء عدة مدارس، وإنشاء إدارة تعليمية جديدة في مدينة العريش. 

وأعلن المحافظ عن تنفيذ لقاءات جماهيرية خلال الفترة القادمة مع مختلف القطاعات بحضور القيادات التنفيذية للتعرف على الاحتياجات والمشكلات والعمل على حلها. 

وعلى هامش الحفل، تفقد المحافظ معرض فني  للوحات الفنية، كما تضمن عددا من الفقرات الفنية والاستعراضية والأغاني الدينية لطلبة المدارس. 

وفي ختام الحفل، أجرت مي مؤنس، موجهة لغة إنجليزية، لقاءً حواريا مع محافظ شمال سيناء عن التنمية في المحافظة.
 

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العريش ختام الدراسي قلعة تعليمية

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