مراكز الشباب بمدن وقرى سيناء تشارك في مبادرة العيد أحلى.. تفاصيل

واصلت مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء ، تنفيذ مبادرة "العيد أحلى" بمراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة أيام عيد الاضحي المبارك، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

الفن التعبيري:

وقال ناصر العزازي مدير مركز شباب العريش العاصمة، ان المركز فتح ابوابه وملاعبه لكل المترددين للاستمتاع باجازة عيد الاضحى المبارك، خاصة فريق الفن التعبيري تحت اشراف سيد الشعراوي مدرب الفريق.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء "إنه تم إطلاق فعاليات المبادرة بمراكز شباب المحافظة التابعة لإدارات شباب المحافظة، وتضمنت فاعليات المبادرة تنفيذ برنامج ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، وتهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المراكز للجمهور.