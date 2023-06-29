محافظ شمال سيناء يفتتح السيرك القومي بالعريش

افتتح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة، السيرك القومي في مدينة العريش، وذلك حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي ، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، المخرج وليد طه، مدير السيرك القومي، ليلي الجوهري، مدير سيرك العريش، عربي أبو سنة، مدير دار العرض.



وأشار المحافظ، إلى الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة في شمال سيناء، مؤكدًا أن السيرك القومي بالعريش أحد ثلاثة سيرك تم افتتاحها خلال العيد وهي السيرك القومي بالعجوزة والسيرك القومي بجمصة، ما يؤكد أهمية مدينة العريش.

اسبوع واحد:



ووجه المحافظ الشكر للقائمين على السيرك، مؤكدًا تجهيزه خلال أسبوع واحد فقط من أجل ادخال البهجة والسعادة لأبناء محافظة شمال سيناء، مشيرا أن تذاكر السيرك مخفضة، وأنه تم اعفاء ذوي الهمم من رسوم دخول حفلات السيرك.



بدوره نقل الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحيات وزيرة الثقافة إلي أبناء شمال سيناء، لافتا إلى عودة السيرك الي مدينة العريش بعد غياب 13 عامًا بسبب الاحداث التي مرت بها المحافظة، ويستمر يوميًا من الساعة التاسعة مساء حتي نهاية شهر أغسطس المقبل.



وأشار المخرج وليد طه، مدير السيرك القومي، أن برنامج السيرك يتضمن 13 فقرة فنية من أروع وأـخطر فقرات السيرك منها "الكوبرا شو والثعابين العاصرة، الميزان الطائر، التوازن على الكراسي، الطوق الهوائى، الكرابيج، الاكستريك، الخناجر، التوازن، البسكليت، المهرج، الساحر، الدودة، الكاوتشوك ".