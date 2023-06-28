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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء : حملة نظافة لرفع جلود الأضاحي ومقالب القمامة والرتش |صور

رفع جلود الأضاحي
رفع جلود الأضاحي من شوارع العريش

تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،   أعمال مجلس مدينة العريش خلال أول أيام عيد الأضحى 2023.


وقال اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمجلس برئاسة سكرتير عام المجلس لتلقي الشكاوى الواردة من المواطنين والعمل علي سرعة حلها، مشيرًا إلي أن الغرفة لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي.

 

جلود الأضاحي:


وأضاف عفش، أنه تم تنفيذ حملة نظافة لرفع جلود الأضاحي ومقالب القمامة والرتش طوال اليوم وذلك لعدم انتشار الجلود بالمقالب، لافتًا إلي رفع درجة الاستعداد في قطاع النظافة طوال أيام العيد.
أشار عفش، إلي قيام قسم الانارة بإصلاح اناره الكورنيش واصلاح بعض اعطال 
كشافات الانارة في مختلف مناطق الخدمات، فضلا عن قيام الإدارة الهندسية لملاحقة اي خارجين علي القانون بالبناء داخل المدينة أو بالأحياء وتجهيز معدات لسحب الخلاطات ومواد البناء وانذار المخالفين.

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ارتفاع جنوني لأسعار الأضاحي في مدن وقرى شمال سيناء

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العريش عيد الأضحى أعمال جلود

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