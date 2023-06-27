ارتفاع جنوني لأسعار الأضاحي في مدن وقرى شمال سيناء

شهدت أسواق مدن محافظة شمال سيناء ، لتجارة الأغنام والمواشى تراجع عمليات شراء أضحية العيد بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه ، مما أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين عن الشراء ..حيث وصل سعر الخراف إلى 8 آلاف جنيه للواحد فى المتوسط ويصل الي 12 الف حنية ، بينما الماعز يصل إلى 8 آلاف ويزيد حسب الوزن .

حيث سيطرت حالة من الركود على أسواق الأضاحى بمدن وقرى المحافظة بحيث لم يعد هناك إقبال على الأضاحي لعدم قدرة المواطنين على الشراء.

التواصل الاجتماعي:



وقد لجأ مربي الماعز والخراف للتدليل على الأضاحي من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، للشراء، وتلاحظ ان الأسعار خيالية وكذلك تعطي كميات قليلة لاتكفي، كما تلاحظ اختفاء شوادر بيع الأضاحي في مختلف مدن المحافظة.

الغريب أن الكثير من المواطنين اعتادوا على تربية الأضحية في المنزل إلا أن هذا العام تراجع الكثير عن هذه الفكرة ايضا، بسبب زيادة الأعلاف.



وقد لجأ البعض إلى شراء الأضحية قبل عيد الفطر ولكن كانت التكلفة مرتفعة لدرجة ان سعر الكيلو سيصل من 350 إلى 400 جنية على الاقل .



٢٢٥ جنيها للكيلو:

وقال خالد صالح، إن أسعار خراف العيد هذا العام بمحافظة شمال سيناء سجلت من 195 إلى 225 جنيها للكيلو "قائم"، حسب السلالات ،مقابل 95 جنيها العام الماضي، كما وصل سعر كيلو لحم الضأن إلى 185 والجاموسى أو "العجالى" بـ145 جنيها.

وهي أسعار خيالية ومبالغ فيها رغم انخفاض أسعار الأعلاف .



وقال ممدوح على ، أن لدي 8 بنات واخوات وقد جرت العادة على تخصيص حصة لكل واحدة لذا فقد لجأت إلى الاشتراك في عجل منذ شهرين بحصة قيمتها 13 الف جنية ، وينتظر حصولة على كوم لحمة يسل إلى نحو 40 كيلو تقريبا .



وقال كريم محمد، انه اشترى خروف قيمته 10الاف جنية قبل عيد الفطر ويمكن أن يعطي نحو 35 كيلو صافي بعد رعايته وتغذيته جيدا في المنزل .، بينما اشترك شقيقه في كوم عجل ب10الاف جنية مقابل حصوله على 36 كيلو تقريبا.

وأضاف أن العديد من المواطنين ليس لديهم سوى شراء اللحوم من محلات الجزارو والتر يتراوح أسعارها من ٢٨٠ إلى ٣٢٠ جنيها .



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