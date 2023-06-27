عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ارتفاع جنوني لأسعار الأضاحي في مدن وقرى شمال سيناء

الاشتراك في العجول
الاشتراك في العجول لاضحية العيد خيار أمام الأهالي

شهدت أسواق مدن محافظة شمال سيناء ،  لتجارة الأغنام والمواشى تراجع عمليات  شراء أضحية العيد بسبب  ارتفاع  الأسعار بشكل مبالغ فيه   ، مما أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين عن الشراء ..حيث وصل سعر الخراف إلى 8 آلاف جنيه للواحد فى المتوسط ويصل الي 12 الف حنية ، بينما الماعز يصل  إلى 8  آلاف ويزيد حسب الوزن .

حيث سيطرت حالة من الركود على أسواق الأضاحى بمدن وقرى المحافظة  بحيث لم يعد هناك إقبال على الأضاحي لعدم قدرة المواطنين على الشراء.  

 

التواصل الاجتماعي:


وقد  لجأ مربي الماعز  والخراف للتدليل على الأضاحي من خلال صفحات التواصل الاجتماعي،   للشراء،  وتلاحظ ان  الأسعار خيالية  وكذلك تعطي كميات قليلة لاتكفي، كما  تلاحظ اختفاء شوادر بيع الأضاحي  في مختلف مدن المحافظة.

الغريب أن الكثير من المواطنين اعتادوا على تربية الأضحية في المنزل إلا أن هذا العام تراجع الكثير عن هذه الفكرة ايضا، بسبب زيادة الأعلاف. 

وقد لجأ البعض إلى شراء الأضحية قبل عيد الفطر ولكن كانت التكلفة مرتفعة لدرجة ان سعر الكيلو سيصل من 350  إلى 400 جنية على الاقل  . 

٢٢٥ جنيها للكيلو:

وقال  خالد صالح،  إن أسعار خراف العيد هذا العام بمحافظة شمال سيناء سجلت من 195 إلى 225 جنيها للكيلو "قائم"، حسب السلالات ،مقابل 95 جنيها العام الماضي،  كما وصل سعر كيلو لحم الضأن إلى 185 والجاموسى أو "العجالى" بـ145 جنيها.

وهي أسعار خيالية ومبالغ فيها رغم انخفاض أسعار الأعلاف . 

وقال ممدوح على  ،  أن لدي  8 بنات واخوات وقد جرت العادة على تخصيص حصة لكل واحدة  لذا فقد لجأت إلى الاشتراك في عجل منذ شهرين  بحصة قيمتها 13 الف جنية ، وينتظر حصولة على كوم لحمة يسل إلى نحو 40 كيلو تقريبا . 

وقال كريم  محمد،  انه اشترى خروف قيمته 10الاف جنية قبل عيد الفطر ويمكن أن يعطي نحو 35 كيلو صافي بعد رعايته وتغذيته جيدا في المنزل .، بينما اشترك شقيقه في كوم عجل ب10الاف جنية مقابل حصوله على 36 كيلو تقريبا.

وأضاف أن العديد من المواطنين ليس لديهم سوى شراء اللحوم من محلات الجزارو والتر يتراوح أسعارها من ٢٨٠ إلى ٣٢٠ جنيها .
 

txt

انطلاق مبادرة 100 يوم صحة بقرى ومدن شمال سيناء

FB_IMG_1687834268820
FB_IMG_1687834268820
FB_IMG_1687370942120
FB_IMG_1687370942120
FB_IMG_1687037729542
FB_IMG_1687037729542
FB_IMG_1686549388253
FB_IMG_1686549388253
FB_IMG_1686522679876
FB_IMG_1686522679876
FB_IMG_1686522661355
FB_IMG_1686522661355
سيناء اسعار اضحية الاسواق قرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

النيابة الإدارية تستدعي مديري التنظيم و الإدارة الهندسية بحي المنتزه

بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة فى مشعر عرفات

الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية| تفاصيل كارثية

ترقب أهلاوي.. كاف يدرس قرارا مفاجئا بشأن دوري السوبر الإفريقي

ترشيحاتنا

لبيك اللهم لبيك.. تكبيرات الحج متى تبدأ ووقت الانتهاء

حقنة هتلر تقتل عماد في المنوفية .. توفي بعد شهر في المستشفى تاركا طفلين أكبرهم 5 سنوات

الحماية المدنية تنتشل الضحية الرابعة من عقار الإسكندرية المنهار

الزراعة× المحافظات| تكثيف الحملات البيطرية على الأسواق.. وتجهيز المجازر لاستقبال العيد

لدعم القوة الخارقة .. فولكس واجن تطور منصة جديدة للسيارات الكهربائية

مفاجأة بشأن رحيل محمد الشناوي من الأهلي..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يضع روشتة للسيطرة على ضربات القلب السريعة

مفاجأة.. فاكهة تمنع من نمو الأورام السرطانية

كلها وهي سخنة.. فوائد تناول الكبدة بعد الذبح مباشرة

حرارة مرتفعة خلال أيام العيد.. الأرصاد تصدر تعليمات عاجلة لتجنب ضربات الشمس

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ