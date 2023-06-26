انطلاق مبادرة 100 يوم صحة بقرى ومدن شمال سيناء

أعلن الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الصحة محافظة شمال سيناء انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بقرى ومدن شمال سيناء..حيث تسعى المبادرة إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ .

التوعية الصحية:



وأوضح، ان المبادرة تحت شعار ١٠٠ يوم صحة ، تهدف بشكل عام إلى التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية عن طريق رفع الوعي المجتمعي.

إلى جانب تقديم خدمات الكشف المبكر لمبادرات (دعم صحة المرأة، و فحص وعلاج الأمراض المزمنة، و الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وأضاف، انه يتم تقديم خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة و توجيه الحالات لتلقي العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة.

كذلك التوعية بخدمات المبادرات المختلفة السالف ذكرها، من خلال التعريف بأماكن تقديم الخدمات والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة.

