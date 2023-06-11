خدمات متعددة يقدمها البريد المصري لأصحاب الهمم بسيناء

عُقِد صباح اليوم بالمجمع النموذجي الإعلامي بالعريش شمال سيناء ، ندوة حول "خدمات البريد المصري لأصحاب الهمم، في ظل اهتمام القيادة السياسية بأصحاب الهمم ، برعاية د. شريف فاروق رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري، وعبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة ومنطقة بريد شمال سيناء.

وأشاد د. حاتم سلامة ،أستاذ الأدب الإنجليزي - رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش ،وأمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، بهذه الدعوة الكريمة لملتقى قادرون باختلاف بشمال سيناء ، الذي حضره عدد كبير من أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات.

مدخل منحدر:

و تم استعراض ما يقدمه البريد المصري من خدمات لأصحاب الهمم ..حيث تم عمل مدخل منحدر بمباني الهيئة لأصحاب الإعاقة الحركية وموظف للخروج إليهم وأداء الخدمة لهم في حال تعذر دخولهم المبنى.

كما تم تخصيص شباك خاص بأصحاب الهمم يضمن لهم سهولة وسرعة وجودة أداء الخدمة دون جهد أو انتظار.، إلى جانب خدمة نقل الطرود والمنتجات داخل وخارج المحافظة برسوم رمزية مع مجانية التغليف.

وطالب أصحاب الهمم بإتاحة ماكينات صراف آلي ATM ناطقة حفاظًا على سرية المعاملات المالية للمكفوفين ، وكذا إتاحة مترجم لغة إشارة لمساعدة الصم والبكم على التواصل مع موظفي الهيئة.

و اقترح أصحاب الهمم توفير فرص عمل بهيئة البريد المصري تتماشى ونوع الإعاقة.

وفي ختام هذه الندوة تقدم د. حاتم سلامة بخالص الشكر والتقدير للدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري ،وعبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة ،ومنطقة بريد شمال سيناء ، على حسن استضافة ملتقى قادرون باختلاف بشمال سيناء وإيجابية هذا اللقاء الذي يعكس العصر الجديد لأصحاب الهمم في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد دائمًا:

"إن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا سيما المتفوقين والأبطال منهم فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات."

