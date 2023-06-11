تعليم شمال سيناء تستعد لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بشمال سيناء، أنه تم إنهاء جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحان الشهادة الثانوية بالمحافظة الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، حيث يؤدي 3934 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية، غدا الاثنين، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 13 يونيو الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء.

ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع بدءًا من يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري وتنتهي يوم الخميس 13 يوليو.

3834 طالبا وطالبة

وقال وكيل الوزارة، إن الطلاب المسجلين لحضور الامتحان 3834 طالبا وطالبة (491 أدبي - 3049 علمي علوم- 294علمي رياضة)، في 15 لجنة امتحانية، وهى: 7 لجان بمدينة العريش، و5 لجان بمدينة بئر العبد، و3 لجان بمدينة الشيخ زويد.

وأوضح أنه تم توفير جميع مستلزمات اللجان من مطهرات وأدوات تعقيم وخامات امتحانية وأجهزة قياس الحرارة وعصا إلكترونية.

كما تم تجهيز 15 استراحة للمنتدبين بواقع 11 رجلا و4 سيدات، بإجمالي 1135 سريرا مؤثثة ومجهزة تجهيزا كاملا وعاليا لتوفير كل سبل الراحة والمعيشة بها.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم عمل بروتوكول التعاون بين المديرية والجهات المعنية: الأمن، والصحة، ومياه الشرب، والكهرباء، والتموين، والإسعاف، والدفاع المدني، والقوات المسلحة، والشرطة، سواء لتأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة، وتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة امتحانية، إضافة للتنسيق مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات وأوراق الإجابة، وتوفير الخبز المدعم للمنتدبين لأعمال الامتحانات، وكذلك شركة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء في لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة.

وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات ورؤساء اللجان بالتعاون والتنسيق التام والالتزام باتباع التعليمات الوزارية والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، لضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازمة للطلاب.

