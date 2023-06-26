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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفل تأبين مناضل سيناء حسن خلف فى الذكرى الأولى لرحيله

حفل تأبين المناضل
حفل تأبين المناضل السيناوى حسن خلف

نظمت جمعية "اتحاد الصحفيين والمراسلين" ، بالتعاون مع "مركز شباب مدينة العريش" بشمال سيناء،  حفل تأبين للمناضل السيناوى "الشيخ حسن خلف" فى الذكرى الأولى لوفاته بحضور ومشاركة عددا  من قيادات سيناء من رموز العمل النضالي والوطني والعمل المجتمعي وقيادات مديرية الشباب والرياضة.

والراحل من أبطال مقاومة الإحتلال الإسرائيلى لسيناء وهو من أبناء سيناء أعضاء منظمة سيناء العربية وله دور بطولى مشهود.

واستهلت مراسم حفل التأبين ، بتلاوة آيات من القرآن الكريم  للطالب "محمد أحمد سلمي" حفيد الشيخ حسن خلف، وعرض فيلم تسجيلى يبرز أنشطة اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء، ولقاء وثائقى مصور مع الشيخ حسن خلف تحدث فيه لأول مرة عن مسيرته النضالية.

 

ابوك ياحسين:


وتواصلت فعاليات حفل التأبين بقصيدة ألقاها باللهجة المحلية الشاعر "محمد عليان" بعنوان "ابوك ياحسين" فى إشارة للشاب حسين ابن المناضل الشيخ حسن خلف والذى استشهد فى معارك الحرب على الإرهاب.

وفى كلمته قدم "عبد القادر مبارك"، رئيس  جمعية اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء، الشكر للحضور، لافتا ان الاحتفال الهدف منه ان نقدم  قدوة ومثل ورسالة للأجيال.

وأشار إلى أن فقيد سيناء الشيخ المناضل حسن خلف السواركة، كان لاهم له إلا الوطن، وصاحب رؤية ثاقبة فى استئصال الإرهاب من سيناء وقدم ابنه وصهره شهيدا فى الحرب على الإرهاب .

وبدوره أشار "الشيخ عبدالله جهامة"، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إلى أن البطل الراحل حاصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى لتعاونه مع القوات المسلحة وقدم تضحيات ونفذ عمليات نوعية وهو ومجموعته أحد أبرز خلايا  منظمة سيناء العربية التى كونتها الدولة لمواجهة الاحتلال الاسرائيلى لسيناء من اهل سيناء.

وأضاف أن  البطل حسن خلف كان رجل شجاع ووطني يملك الجرأة ..فقد جعل مع رفاقه ،  سيناء كتاب مفتوح امام القيادة وقت أن كانت محتلة.

وفى كلمته أكد "ايهاب حسن عبدالوهاب" وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ، على أهمية إحياء سير أبطال سيناء، لافتا إلى ضرورة أن تدرس للأجيال، حيث سيتم بحث آلية أن تبقى سير الأبطال حاضره فى مراكز الشباب بعد جمع مادتها الوثائقية من جهات الاختصاص .

وقدم الدكتور "رائد عبد الناصر" رئيس مجلس إدارة مركز شباب العريش الشكر للصحفيين لدورهم فى إبراز العمل النضالي لأهل سيناء، مطالبا كافة النقابات أن تحذوا هذا الحذو، وقدم الشاعر "أحمد سيف أبوجرير" قصيدة فى رثاء البطل حسن خلف .

ووجه "جعفر"، نجل الشيخ حسن خلف الشكر للصحفيين والشباب والرياضة بشمال سيناء ، على اهتمامهم بالتذكير بدور والده، وقال: " كل من أتى اليوم أتانا محبا وفيا".

وسرد المناضل السيناوى "نبيل المغربى"، رحلته مع الشيخ حسن، لافتا إلى أنه كان بالنسبة له ولكل أهل سيناء ولكل وطني على أرض مصر قدوة ومثل.

وقال "الدكتور سليمان عراده"، من  قيادات شمال سيناء المجتمعية، إن الشيخ حسن خلف كان مسيرة عطاء وهو من رجال الدولة، تجرد عن الهوى والمصالح الشخصية وسيظل محفورا في ذاكرة التراب  ولن تنساه سيناء.

وتابع الحديث "الشيخ بلال سويلم" من المناضلين بمنطقة وسط سيناء بالتأكيد على ما قام به المناضلين خلال فترة احتلال سيناء ورفضهم تدويل سيناء.

وأشار "إبراهيم عليان" ، من رموز العمل المجتمعى برفح، إلى أن للبيئة التى تربى فيها الشيخ حسن خلف دور فى صناعة بطولاته فهو ابن الشيخ على أول نائب برلمانى من البدو بسيناء بمجلس الأمة فى الخمسينيات، وبيئته المجتمعية تقوم على الاخلاق والصرامة والحرص على الحق والقيم النبيلة وهو من مدرسة تربوية أساسها أن "الحر من يستطيع عمل المستحيل تحت كل ظرف".

وتضمنت مراسم حفل التأبين تسلم جعفر حسن خلف نجل البطل حسن خلف دروع التكريم لروح البطل وقدمها اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء والاتحاد المصرى لرياضة الهجن.

 

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سيناء حفل تأبين المناضل حسن خلف

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