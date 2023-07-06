إزالة الكثبان الرملية المتراكمة بطرق مدينة الحسنة في شمال سيناء

واصل فريق الأزمات بمجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، متابعة حالة الطرق في نطاق قرى مركز ومدينة الحسنة حرصآ علي سلامة وأرواح المواطنين.

وتمت إزالة الكثبان الرملية، لتفادي أي أضرار قد تحدث بسبب تراكم الكثبان الرملية علي الطرق نتيجة سرعة الرياح والعمل على رفعها سريعا .

وأعطى المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء ، تكليفاته بالدفع بالمعدات اللازمه بمجلس المدينة، تحت إشراف ومتابعة من محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة .

الكثبان الرملية العالقة:

وقد تم إزالة الكثبان الرملية العالقه علي طريق ( الحسنه حتى قرية المنبطح ، بعد ما تسببت الرمال المتحركه في إغلاقه نتيجة التقلبات الجوية وسرعة حركة الرياح خلال الفترة الماضية ، مما تسبب في إعاقة حركة سير السيارات علي الطريق بما يهدد أرواح المواطنين ٠

حيث تم مسح الطريق الحسنة المنبطح ، بالكامل وفتحه مرة أخري أمام المارة من المواطنين، وتم التأكيد على عودة حركة السير عليه بطريقة طبيعية وأمنه ٠

و أكد رئيس المركز والمدينة، علي ضرورة استكشاف الطرق ومسحها بصفة مستمره خاصه الطرق المؤدية إلى جميع قري المركز والمدينة حرصآ علي سلامة وأرواح جميع المواطنين٠