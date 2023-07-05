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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد عودة الحياة.. وصول أفواج سياحية إلى شواطىء سيناء

توافد العشرات من
توافد العشرات من المواطنين على شواطيء العريش

واصلت الأسر في مدينة العريش محافظة شمال سيناء،  الذهاب إلى الشواطيء لقضاء أوقات ممتعة خلال ساعات النهار والليل ، هربا من حرارة الجو بعيد هن جدران المنازل. علاوة على وصول عدد من الأفواج السياحية لاول مرة إلى سيناء بعد عودة الحياة الى طبيعتها في مختلف أرجاء المحافظة.

وقد شهدت مختلف شواطئ محافظة شمال سيناء،  خاصة شواطئ الريسة وأبوصقل وغرناطة والخلفاء والايايبة والعشرين وظلال النخيل والمساعيد بالعريش وبئر العبد والرواق ورمانة وبالوظة في بئر العبد، إقبالا كبيرًا من المواطنين من أبناء المحافظة ومن أبناء المحافظات الأخرى بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في شمال سيناء.
 

 

عودة الحياة:

 

حيث تتخذ الأسر في مدينة العريش  هذه الايام لمقابلة الأصدقاء والمعارف على شاطيء البحر والاطمئنان على أفراد الأسرة.

ولأول مرة تشهد للمحافظة وصول وفود من المحافظات بعد عودة الحياة الي طبيعتها في مناطق المحافظة.. حيث المتعة وجمال البحر .
 

وقال الشاب  حمادة على  ، إنه وأصدقائه يذهبون إلى الشاطئ للاستمتاع بالمياه وقضاء أوقات ممتعة بين أحضان الطبيعة حيث يمضى ساعات طويلة حتي ساعات متأخرة من الليل بعد عودة  الامن وتحقيق الاستقرار الى سيناء  ، حيث يتم  شواء اللحوم.،وإعداد الشاي على نار الحطب .
واشار  المهندس شريف خلف رئيس جمعية روافد الخير،  انه يتم تنظيم حفلات ترفيهية لأعضاء الجمعية ، ويتم عمل مسابقات وفقرات سمر ولهو الأطفال للاستمتاع بأوقاتهم،وقضاء سهرات ليلية على الشاطئ  .
،وقال  أن الشاطئ يعد مكانا مناسبا للاستمتاع بالنسبة للأسر وخاصة  الأطفال خاصة فى ظل الأجواء الحارة، مشيرا إلى أنهم أصبحوا يشعرون بتغير كبير فى جوانب الحياة .

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استكمال أعمال رفع الكثبان الرملية من الطرق الرئيسية بمركز الحسنة في شمال سيناء

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سيناء شواطيء أفواج سياحية البحر

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