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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 علاجات موجودة بالمنزل للتخلص من آلام الأسنان الشديدة بسرعة

كيفية إيقاف ألم الأسنان
كيفية إيقاف ألم الأسنان بسرعة

آلام الاسنان مشكلة شائعة يعاني منها الكثير من الأشخاص بقدر ما تبدو هذه المشكلة صغيرة ، فهي في الواقع أكثر خطورة يمكن للمريض فقط معرفة مدى آلام الأسنان عندما يكون هناك ألم في السن ، يصبح من الصعب عليك التحدث والأكل والشرب، يُعرف أيضًا باسم ألم الضرس أو الجذر أحيانًا يكون الألم شديدًا لدرجة أن فمك بالكامل قد يتورم.


بسبب ألم الأسنان أو الجذورغالبًا ما يحدث ألم الأسنان عند الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من الأشياء الصعبة بصرف النظر عن هذا ، يمكن أن تسببه البكتيريا والعدوى أيضًا يوجد داخل السن اللب المليء بالأنسجة العصبية والأوعية الدموية هذه الأعصاب مع هذا اللب هي الأكثر حساسية في جسمك، عندما تصاب هذه الأعصاب بالبكتيريا ، يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا.

الغرغرة بالملح في ماء دافئ

كيفية إيقاف ألم الأسنان بسرعة: العلاجات الستة التخلص من آلام الأسنان الشديدة في 10 دقائق

وفقًا لدراسة نُشرت على IRJPMS ، يعد الملح مطهرًا طبيعيًا. يساعد خلط الملح في الماء الفاتر والغرغرة به على تخفيف ألم الأسنان بشكل فوري. ربما لاحظت أن الأطباء يوصون عادةً بهذا العلاج كإسعافات أولية. خذ الماء في الفم وأغلقه لبعض الوقت ثم ابصقه. كرر هذه العملية 4-5 مرات في اليوم.

معجون صودا الخبز

الاسنان

يمكن أن تكون صودا الخبز مفيدة في التخلص من وجع الأسنان ما عليك سوى إضافة صودا الخبز إلى معجون الأسنان المعتاد وتطبيقه مباشرة على السن المؤلم يمكن أن يريحك هذا من الألم في غضون بضع دقائق.

ضع الثلج على المنطقة المصابة

كيفية إيقاف ألم الأسنان بسرعة: العلاجات الستة التخلص من آلام الأسنان الشديدة في 10 دقائق

وفقًا لتقرير صادر عن NCBI ، فإن الثلج يعمل جيدًا لعلاج أي نوع من الالتهابات استخدم كيس ثلج على جانب خدك إذا كنت تعاني من ألم في الأسنان افعل ذلك لمدة 15 دقيقة على الأقل. كرر هذا عدة مرات في اليوم كلما شعرت بألم شديد.

عصير الفانيليا

كيفية إيقاف ألم الأسنان بسرعة: العلاجات الستة التخلص من آلام الأسنان الشديدة في 10 دقائق

عصير الفانيليا يساعد كثيرا في علاج وجع الاسنان. ضع بضع قطرات من عصير الفانيليا على كرة قطنية واحتفظ بها على الأسنان المؤلمة لمدة 15 دقيقة. استرح لبضع دقائق وستشعر أن الألم يهدأ تدريجياً.

أكياس شاي

كيفية إيقاف ألم الأسنان بسرعة: العلاجات الستة التخلص من آلام الأسنان الشديدة في 10 دقائق

يوصى باستخدام أنواع مختلفة من أكياس الشاي للتخلص من الألم الناتج عن ألم الأسنان. يساعد دفء الشاي في تقليل التورم ، بينما يؤدي وضع كيس الشاي مباشرة على السن المؤلم إلى تقليل الألم إلى حد كبير. يساعد حمض التانيك الموجود في الشاي في تقليل الالتهاب.

قرنفل

كيفية إيقاف ألم الأسنان بسرعة: العلاجات الستة التخلص من آلام الأسنان الشديدة في 10 دقائق

 وفقًا لدراسة نُشرت على موقع NCBI ، فإن خصائصه المضادة للبكتيريا والمطهرة تساعد في الحد من العدوى يمكن أيضًا استخدام زيت القرنفل في المنطقة المصابة.

وجع الاسنان ألام الأسنان معجون صودا الخبز ضع الثلج على المنطقة المصابة عصير الفانيليا أكياس شاي قرنفل ​​​​​​​health

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