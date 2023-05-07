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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تمتص آلام التهاب المفاصل وتنتهي المشكلة المؤلمة للمسنين

أشياء تمتص آلام
أشياء تمتص آلام التهاب المفاصل وتنتهي المشكلة المؤلمة للمسن

آلام المفاصل شائعة أيضًا مع تقدم العمر، يسمى هذا المرض أيضًا بالنقرس أو التهاب المفاصل، فمع تقدم العمر، تبدأ حركة مفاصل العظام مثل الركبتين والكوع وما إلى ذلك في الانخفاض ويبدأ الالتهاب في الازدياد بسبب ظهور أعراض مثل التورم والألم والتصلب، ويمكن أن تكون بعض الأطعمة المضادة للالتهابات حلاً سحريًا لهذا المرض هذه الأطعمة لديها القدرة على تقليل الألم. 

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التفاح لعلاج لالتهاب المفاصل

-التهاب المفاصل-الأطعمة

بحسب ما نشره موقع هيلثي، يمكن تخفيف آلام التهاب المفاصل عن طريق تناول التفاح، لأنه ثبت أنه مفيد في تقليل التورم والالتهاب الناجم عن السمنة، مما أدى إلى انخفاض آلام المفاصل أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.  

فوائد تناول الرمان في الشيخوخة

فوائد تناول الرمان في الشيخوخة

هناك الكثير من العفص داخل الرمان، تم العثور على خصائص مضادة للالتهابات في هذه المادة، مما يساعد في تسكين آلام الركبة، لهذا السبب يعتبر استهلاكه مفيدًا لمرضى التهاب المفاصل.
 

أضف الزنجبيل والكركم إلى الطعام

أضف الزنجبيل والكركم إلى الطعام

يعتبر الزنجبيل والكركم من الأدوية للعديد من الأمراض، لأنه مخزن يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن يؤدي تناولها كدواء أو طعام إلى التخفيف من أعراض مثل الألم والتورم وما إلى ذلك.

الفطر مفيد

-الفطر-الفوائد

يحتوي الفطر على عدد من المركبات المضادة للالتهابات مثل الفينول والإندوليك والفطريات والأحماض الدهنية والكاروتينات والفيتامينات والمعادن الحيوية، كل هذه العناصر تساعد في علاج التهاب المفاصل.
 

التوت البري 

فراولة ، توت بري ، بلاك بيري

جميع أنواع التوت غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة الأخرى وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل، فإن لديهم خصائص تحارب التهاب المفاصل، من خلال تناول الطعام الذي يمكن للمرضى الحصول على الراحة من الألم.

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