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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لعشاقه.. طريقة عمل المش فى البيت

طريقة عمل المش في
طريقة عمل المش في البيت باسهل الطرق

 تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المش في البيت بأسهل الوصفات وبطريقة مضمونة إليك المقادير.. 


المقادير لعمل المش في البيت باسهل الطرق

كيلو جبنة قريش
كوب ملح
معلقتين خميرة مش بنشتريها من السوبر ماركت او نستلفها من اي حد عندة مش وممكن الاستغناء عنها اذا معرفتيش تصرفي وتجبيها
معلقتين كركم 
ونص كوب عسل اسود
وكيلو لبن
شطه حمرا 


عمل المش في البيت بأسهل الطرق

نحط الجنبة في مصفي ونحط عليها الملح لمدة خمس ساعات تنزل ميتها عشان متتهريش في المش بعد كده
نغلي اللبن ونسيله يبرد
لما يبرد نحط عليه باقي المكونات العسل والكركم وخميرة المش ومعلقة كبيرة شطه حمرا ونقلبهم كويس قوي
نحط الجنبة في برطمان جاف نضيف ونصب عليها الميه ال نزلت منها ونحط اللبن بباقي المكونات ونقفل البرطمان كويس ونرجه لمزج جميع المكونات مع بعض نفتح البرطمان ونحط شويه شطه حمرا علي وشه لمنع تكون الدود 
نقفله جيدا ويترك لمدة خمس ايام دون فتح مع رج البرطمان كل يومين 
نحتفظ بيه بعد كده في التلاجة

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