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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يحسّن صحة العظام ويقلل الالتهاب المزمن.. تعرف على فوائد زيت الزيتون

زيت الزيتون علاج
زيت الزيتون علاج وشفاء لعديد من الأمراض

يحتوي زيت الزيتون البكر على نسبة أقل من المواد الكيميائية، والتي تتم إضافتها إلى الزيت أثناء عملية معالجته..حيث يقلل من أكسدة الكوليسترول الضار.، والتحسين من صحة الأوعية الدموية وبطانتها الداخلية.، وتخفيض ضغط الدم، فمن الممكن أن يعمل زيت الزيتون البكر على توسيع الأوعية الدموية.

لذا فإن زيت الزيتون يحسن صحة العظام ويرفع الكوليسترول ويقلل الالتهاب المزمن  . 

أمراض القلب:

 

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية ، إن  من أهم فوائد زيت الزيتون البكر الممتاز هي مساهمته في التقليل من أمراض القلب، فهو يحتوي على الدهون أحادية الإشباع، وأهمها حمض الأولييك، والتي لها دور كبير في زيادة البروتين الدهني مرتفع الكثافة (الكوليسترول النافع) المفيد لصحة القلب والشرايين، والتقليل من البروتين الدهني منخفض الكثافة، والكوليسترول  الضار   الذي يسبب ارتفاعه العديد من الأضرار على صحة القلب والشرايين كما انه يقلل من حدوث التجلطات الدموية غير الطبيعية والتي من الممكن أن تزيد خطر حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.


ومن فوائد زيت الزيتون البكر المحتملة هي مساهمته في الوقاية من السرطان، وذلك لامتلاكه العديد من الخصائص والمركبات التي المفيدة، ومنها:احتوائه على نسبة عالية من مركبات البوليفينول، والتي تعمل كمضادات للأكسدة وتقلل من الإجهاد التأكسدي للجذور الحرة الذي يعد من العوامل المسببة للسرطان.
امتلاكه لخصائص مضادة للالتهابات.


كما يحتوي على حمض الأوليك الذي يعمل كمضاد للأكسدة ووجد أنه من المحتمل أن يبطئ من نمو وانتشار الخلايا السرطانية. وزيت الزيتون البكر مفيداً للوقاية منها هي سرطان الثدي وسرطان الجهاز الهضمي. 

ويحتوي  زيت الزيتون كذلك على مركبات البوليفينول، و يمكن أن تبطئ من تطور الأمراض التنكسية العصبية، ومنها مرض الزهايمر.

 زيت الزيتون البكر للعظام:


يمكن أن يساعد تناول زيت الزيتون البكر على تحسين صحة العظام ، كما يمكن أن يقلل من حدوث كسور العظام الناجمة عن الإصابة بهشاشة العظام، ومنها كسر الورك. 

وتعود فوائد زيت الزيتون البكر المحتملة للعظام لاحتوائه على الفيتامين ك، بالإضافة إلى مركبات البوليفينول. لكن، لا يزال هنحاك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات حول هذه الفوائد لزيت الزيتون البكر.
 

 زيت الزيتون البكر للسكري
 

ويعتبر زيت الزيتون البكر مفيداً لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث إنه يساهم في تقليل الالتهاب المزمن والذي له دور بالإصابة بمرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي.

حيث يحتوي زيت الزيتون البكر على مركبي الأوليسين والأوليوكانثال وغيرها من المركبات التي تساعد على تقليل الالتهاب. أيضاً، كما إن حمض الأوليك المتواجد في زيت الزيتون البكر، يمكن أن يقلل من بروتين سي التفاعلي الذي له دور الاستجابة  للالتهابات  في الجسم.

ترطيب البشرة:


ويعالح زيت الزيتون أمراض البشرة الناجمة عن العدوى، وذلك بفضل خصائص المضادة للبكتيريا.، وعلاج أمراض البشرة الناجمة عن التهابات، مثل الأكزيما والصدفية، والتقليل من التجاعيد.، وإعادة تجديد الجلد وعلاج الندبات وآثار الجروح. 

و يمكن استخدام زيت الزيتون البكر للشعر كما هو الحال مع زيت الزيتون العادي، حيث من الممكن أن يساعد على ترطيب الشعر.، وعلاج تقصف الشعر.، وعلاج قشرة الرأس ،ومحاربة قمل الرأس. 

ويستخدم زيت الزيتون كدهان لتطرية الجلد وحمايته من التشقق،  كذلك يفيد في طفح واحمرار الجلد الذي يصيب الأطفال الرضع كما يدهن به البطن والصدر لمعالجة حالات البرد التي تصيب الأطفال.
 

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