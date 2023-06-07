أشهر علامات الإصابة بسرطان عنق الرحم.. فيديو

أكدت الدكتورة يسرا لاشين، أستاذ مساعد أمراض النساء و التوليد بكلية طب القصر العيني، أن مرض سرطان عنق الرحم شديد الخطورة و عنيف و سريع الانتشار، و برغم إصابة السن الكبير به قديما لكنه حاليا ينتشر و يصيب السيدات الأصغر سنا.

و أوضحت "لاشين"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على فضائية " النهار"، أنه مع كمية الحالات الكثيرة في مختلف الأعمار و الطبقات، أصبح الأطباء حرصين على التوعية بأهمية التطعيم و المسحات و أعراض هذا الفيروس، و خاصة أن سرطان الرحم يأخذ وقتا كبيرا ليحدث تحورا بعنق الرحم، موضحة أن بداية أعراضه تكون شكاوي عادية و معتادة.

و نوهت "لاشين"، إلى أن الشكاوى النسائية العادية تبدو كجرس إنذار من هذا المرض، مضيفة أن من أشهر العلامات هي وجود و ظهور الزوائد الجلدية الخارجية في المنطقة النسائية، موضحة باقي العلامات التي إذا تم ملاحظتها يجب التوجه للطبيب بأقصى سرعة و عدم تجاهلها.

