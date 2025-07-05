أوكرانيا تضرب قاعدة جوية روسية جديدة

قررت أوكرانيا اليوم السبت اختيار التصعيد العسكري من جديد بمواجهة روسيا ونفذت ضربات بمسيرات جوية ضد مطارات عسكرية روسية في منطقة فوروينج وتسببت الضربات في تدمير.

ثلاث طائرات عسكرية روسية من طراز سوخوي 35 و34 و30 حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الأوكرانية بالتليجرام صباح اليوم السبت،ولايزال الصراع الأوكراني الروسي مستمر.

ويشهد الصراع بالوقت الحالي فترة تصعيد عسكري بين الطرفين عندما قامت موسكو بتنفيذ أكبر هجوم عسكري ضد أوكرانيا منذ إندلاع الحرب،وقال زيلينسكي عن ذلك الهجوم من قوته بإنه أضاء السماء ليلا،ولم يغمض للأوكرانيين جفنا بسبب الضربات التي استمرت حتى 7 صباحا بالجمعة الماضي.

وتواصل زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي ترامب خلال اتصال هاتفي مطالبا بالحصول على منظومة الباتريوت الأمريكي الدفاعية الصاروخية بينما عرض المستشار الألماني ميرتس دفع تكلفتها الباهظة حتى ترسلها واشنطن لكييف.