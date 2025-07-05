سعاد صالح: النشوز ليس عيبًا لاصقا بالمرأة .. وقد يكون في الرجل

قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن القرآن الكريم ذكر أن «النشوز» ليس عيبا لاصقا بالمرأة، وقد يظن الناس هذا، موضحة أنه عيب قد يكون في الرجل.

آيات تثبت نشوز الرجل

وأضافت أستاذ الفقه المقارن خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الستات» والمذاع عبر قناة «النهار» أن ما يثبت ذلك هو القرآن الكريم، وما ورد في سورة النساء، حيث هناك آيات تثبت نشوز الرجل وكيفية علاجه، مستعينة بقوله تعالا: «إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ».

الإعراض عنها وإهمالها

وأوضحت أن إعراضا تعني الإعراض عنها وإهمالها، أي أنه لم يعطها الإنسانية المفروضة عليه، مشددة على أنه لابد من الحفاظ عليها وحمايتها.