مشيخة أزهر الغربية تكرم أوائل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

شهدت منطقة الغربية الأزهرية، حفل تكريم أوائل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، بحضور الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتور محمد النشرتي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، والشيخ سليمان عبد السلام، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، إلى جانب لفيف من قيادات المنطقة وأعضاء إدارة شؤون القرآن الكريم.

جهود مشيخة الأزهر

وخلال الحفل، تم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة على مستوى الجمهورية، من مختلف المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ والرواق الأزهري، الذين أحرزوا مراكز متقدمة في حفظ كتاب الله الكريم.



من هم الطلاب؟

وتضمن الطلاب المكرمين محمود عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح، وسارة محمود عبد السميع أحمد النجار، ومصطفى أحمد عاطف السيد ياقوت، وأميرة سعد عبد العزيز عبد العاطي، وهدى محمد رضا محمود الحداد، وأحمد عبد الله سعد حجازي الرخاوي، وندى عبد الفتاح أحمد أحمد بدران، والسيد غانم السيد علي غانم.

شيخ المنطقة الأزهرية

وأكد الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، أن "حفظ القرآن الكريم ليس مجرد تميز علمي، بل هو بناء لقلب نابض بالإيمان، وعقل منضبط بالهُدى، وسلوك قويم يعكس نور القرآن في واقع الحياة، ونحن في الأزهر نؤمن أن كل حافظ لكتاب الله هو مشعل نور في مجتمعه.

تدشين المسابقة

ومن جانبه، قال الدكتور محمد النشرتي هذه المسابقة تمثل ثمرة غرس الأزهر الشريف في أبنائه، حيث يجني الوطن شبابًا تربّى على مائدة القرآن، ونهل من معينه الطاهر، ليكونوا قدوة في العلم والأخلاق والانتماء، ونحن نعتز بكل متفوق رفع راية القرآن عاليًا".

توزيع الشهادات والجوائز

وفي ختام الحفل، تم توزيع الشهادات التقديرية والجوائز المالية على الطلاب، وسط أجواء احتفالية تعكس فخر الأزهر بأبنائه من حفظة كتاب الله.