قانونية تكشف مفاجأة عن حقوق المرأة حال الطلاق الغيابي

قالت المحامية دينا عدلي إن المرأة في حالة الخلع تتنازل عن كافة الحقوق الشرعية، وفي حالة الخلع تتنازل عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر، لكونها طالبة الخلع.

طلاق الرجل لزوجته غيابيا

وأضافت خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “الستات” والمذاع عبر قناة “النهار” أنه في حالة طلاق الرجل لزوجته غيابيا أو منفردا يصبح من حقها الحصول على المؤخر والنفقة والمتعة والعدة، لذلك الرجل لا يتخذ طريق الطلاق فتتجه إلى سبيل الخلع.

إجبار الزوجة على الطلاق

موضحة أنه لا يوجد نص قانوني يثبت أن الرجل أجبر المرأة على الطلاق منه، كون أن الزوج يجبر الزوجة معنويا أو فعليا، كما أن هناك العديد من حالات الخطأ التي تقع فيها المرأة في حالات الخلع أو التطليق.

الطلاق للضرر

وأشارت إلى أن الطلاق للضرر لابد من إثبات ما هو الضرر الذي وقع على المرأة، ما إذا كان ضررا جنسيا أو عدم معاشرة والهجر وعدم الإنفاق، وفي كل حالة لابد من الإثبات.