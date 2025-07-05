الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار بأوكرانيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم السبت إلى وقف إطلاق النار بأوكرانيا عقب الهجوم الروسي الذي شنته موسكو ليل الخميس بأكثر من 500 مسيرة،وصواريخ باليستية وصلت لمختلف أنحاء الدولة الأوكرانية.

وتستمر روسيا بالعملية العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا بالتوازي مع استخدام السُبل الدبلوماسية،والسياسية للتفاوض حول إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بتحقيق الأهداف الروسية من ذلك العمل العسكري حسب ما أعلن عنه الكرملين بوقت سابق.

وخلال سير المفاوضات الروسية الأوكرانية التي استضافتها تركيا،وبرعاية أمريكية تعرضت الدولة الروسية لهجوم أوكراني كبير بواسطة المسيرات التي استهدفت 4 مطارات عسكرية روسية بها الطائرات الروسية الاستراتيجية من طراز تابلوف95 التي تستخدم في حمل القنابل النووية الروسية التكتيكية،وكاد يتسبب الهجوم الأوكراني بكارثة نووية باستهداف تلك الطائرات التي لم تكن تحمل القنابل النووية أثناء الهجوم.