استشاري علاقات أسرية يكشف معنى «اتق شر من أحسنت إليه»

كشف الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، أنه لا يؤمن بالحكمة القائلة اتق شر من أحسنت إليه، على الإطلاق ولكن في الاستثناءات من الأمور.



وتابع خلال لقائه مع دينا أبو الخير، مقدمة برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض المقولات هدفها إبعادنا عن أعمال الخير والتقارب بين الناس ويتم ترديدها بدون وعي.



وأكد الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، أن قول اتق شر من أحسنت إليه، لا يعني عدم الإحسان لكل من حولنا، إلا إذا تأكدت أن من يعاملك غير أهل للإحسان.



ولفت إلى أن حكاية الغدر تم ذكرها في القرآن مع الخيانة وذلك في 16 موضعا بالقرآن الكريم، والتي تحدثت عن خيانة المال والكلمة والعهد والدين والصداقة والأزواج.