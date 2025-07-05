بدون إصابات.. سقوط أجزاء من حوائط عقار في شبرا وإخلاء أسرتين

أخلت الأجهزة المعنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة عقار سكني في منطقة الساحل بشبرا بعد سقوط أجزاء من حوائط العقار.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بسقوط حائط من عقار قديم مكون من طابقين في الساحل بشبرا وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة سقوط حوائط من عقار قديم مكون من طابقين وتم إخلاء أسرتين من داخله بدون إصابات أو خسائر بشرية وفرض كردون أمني وإخطار حي الساحل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.