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مصرع 9 وإصابة 11 شخصا.. شهود العيان يروون تفاصيل صادمة في حادث الإقليمي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع 9 وإصابة 11 شخصا.. شهود العيان يروون تفاصيل صادمة في حادث الإقليمي

الحادث
الحادث
ندى سويفى

استمع رجال مباحث الجيزة إلى اقوال شهود العيان على حادث تصادم سيارتين ميكروباص أعلى الطريق الاقليمي والذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وقال شاهد عيان أن أحد سائقي السيارتين الميكروباص كان يحاول تجاوز سيارة نقل ثقيل على الطريق، فاصطدم مباشرة بالسيارة القادمة من الاتجاه المعاكس.

وقال أحد شهود العيان ممن تواجدوا لحظة الحادث: "العربيتين اتعجنوا في بعض.. وفضلنا نطلع في الناس واحدة واحدة لحد ما وصلت الإسعاف".

وأغلقت إدارة المرور الطريق جزئيا لحين رفع آثار الحادث باستخدام الأوناش، وإعادة تسيير حركة السير التي توقفت بالكامل لأكثر من ساعة.

ودفع مرفق الإسعاف بـ٨ سيارات إلى حادث تصادم ميكروباصين أعلى الطريق الاقليمي تجاه كارتة الخطاطبة بين محافظتي الجيزة والمنوفية لنقل ضحايا الحادث من متوفين ومصابين إلى المستشفيات القريبة.

ووقع الحادث عقب تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص في المنطقة بعد كرفانات شركة إيكو بالاتجاه لكارتة الخطاطبة ومحافظة المنوفية.

ولقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين في حادث جديد علي الطريق الإقليمي بعد كارتة الخطاطبة.

تلقي مرفق الإسعاف إخطارا بحادث تصادم بين ميكروباصين علي الطريق الإقليمي بعد كارتة الخطاطبة بالقرب من بني سلامة بمحافظة الجيزة.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل 10 مصابين الي مستشفي الباجور في محافظة المنوفية.

فيما انتقلت القيادات الأمنية وقيادات المرور الي الموقع لمتابعة الحادث ونقل المصابين والمتوفيين.

مباحث الجيزة شهود العيان ميكروباص الطريق الاقليمي

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