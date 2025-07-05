16ضحية | 8 سيارات إسعاف بموقع تصادم ميكروباصين أعلى الطريق الاقليمي.. صور

دفع مرفق الإسعاف بـ٨ سيارات إلى حادث تصادم ميكروباصين أعلى الطريق الاقليمي تجاه كارتة الخطاطبة بين محافظتي الجيزة والمنوفية لنقل ضحايا الحادث من متوفين ومصابين إلى المستشفيات القريبة.

ووقع الحادث عقب تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص في المنطقة بعد كرفانات شركة إيكو بالاتجاه لكارتة الخطاطبة ومحافظة المنوفية، ما أسفر عن سقوط عدد من المتوفين وصل حتى الآن إلى ٦ أشخاص و١٠ مصابين وتستمر القوات في حصر أعداد الضحايا.

ولقي ٦ أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين في حادث جديد علي الطريق الإقليمي بعد كارتة الخطاطبة.

تلقي مرفق الإسعاف إخطارا بحادث تصادم بين ميكروباصين علي الطريق الإقليمي بعد كارتة الخطاطبة بالقرب من بني سلامة بمحافظة الجيزة.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل 10 مصابين الي مستشفي الباجور في محافظة المنوفية.

فيما أكد مصدر أن هناك 5 وفيات سيتم نقلهم إلي أحد المستشفيات القريبة.

فيما انتقلت القيادات الأمنية وقيادات المرور الي الموقع لمتابعة الحادث ونقل المصابين والمتوفيين.