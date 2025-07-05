صحة الوادي الجديد: انطلاق حملة طرق الأبواب ضمن آليات دعم تنظيم الأسرة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد، عن انطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب على مستوى مدن وقرى المحافظة، والتي تضم فرق متخصصة، ومدربة تزور كل بيت، تقدم المعلومة الصحيحة والدعم المجاني لكل سيدة، تحت شعار "صحة الأسرة مستقبل وطن"، وذلك في إطار جهود الدولة لخفض معدلات النمو السكاني، وتحقيق أهداف رؤية “مصر 2030”.

جاء ذلك، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الإقليم، وإشراف مباشر من د. شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وتستهدف الحملة، المناطق ذات المعدلات المرتفعة في المواليد، والمنخفضة في مؤشرات تنظيم الأسرة؛ بهدف الوصول المباشر للسيدات في سن الإنجاب (15–49 سنة) داخل منازلهن، ورفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض نسبة الاحتياجات غير المُلباة، وتعزيز الوعي بمفاهيم الأسرة الصغيرة والصحة الآمنة، وتقديم استشارات طبية موثوقة ودعم نفسي ومعنوي.

وناشد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، جميع المواطنين، بضرورة التعاون مع فرق الحملة، ومساعدتهم في أداء مهامهم بنجاح.