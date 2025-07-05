مؤسسة زاهي حواس للتراث تطلق أولى دوراتها التدريبية في الآثار الإسلامية

تعلن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن إطلاق أولى دوراتها التدريبية المجانية في مجال الآثار الإسلامية.

زاهى حواس

وتهدف الدورة إلى تنمية ورفع كفاءة الطلاب والخريجين من خلال برنامج تدريبي يجمع بين التأصيل الأكاديمي والخبرة الميدانية، حيث تتضمن الدورة عددًا من الزيارات الميدانية لأهم المعالم الإسلامية في القاهرة، من بينها:

• شارع المعز لدين الله الفاطمي

• مسجد ومدرسة السلطان حسن ومسجد الرفاعي

• قلعة صلاح الدين الأيوبي

• متحف الفن الإسلامي

• جامع أحمد بن طولون ومتحف جاير أندرسون

ويعد هذا الكورس فرصة فريدة للمتخصصين لاكتساب معرفة عملية وتطبيقية تعزز من فهمهم للتراث الإسلامي في مصر، تحت إشراف نخبة من المتخصصين والباحثين في مجال الآثار الإسلامية.