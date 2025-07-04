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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسسة زاهي حواس تطلق أول دورة لتعليم اللغة المصرية القديمة

مؤسسة زاهي حواس
مؤسسة زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

أطلقت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، أولى دوراتها المتخصصة لتعليم اللغة المصرية القديمة، وذلك بقصر الأمير طاز، وبحضور نحو 500 مشارك من المهتمين بالكتابة الهيروغليفية واللغة المصرية القديمة.

 

مؤسسة زاهي حواس 

وشهدت المحاضرة الافتتاحية للدورة إقبالًا واسعًا، حيث ألقاها الدكتور محمد حسن، أستاذ الآثار المصرية القديمة، وتناول فيها نشأة الحضارة المصرية القديمة وتطور خطوط اللغة، مع استعراض مبادئ القواعد الصوتية والكتابية، وأسس فهم النصوص الهيروغليفية.

حضر الفعالية الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار المصرية، وعلي أبو دشيش مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث ، إلى جانب عدد من أساتذة الجامعات، وأعضاء بمجلس الشيوخ، وكوكبة من المتخصصين والمهتمين بالشأن الأثري والثقافي.

وتأتي هذه الدورة في إطار الدور المجتمعي والتعليمي الذي تتبناه مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، بهدف تعزيز الفهم الأكاديمي للتراث المصري، ونشر الوعي الأثري بين مختلف فئات المجتمع.

عن المؤسسة

تأسست مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث برقم إشهار (1169 لسنة 2024)، ويرأسها عالم الآثار المصري ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس. وتعد المؤسسة مركز إشعاع علمي وبحثي وتعليمي، يسعى إلى نشر الثقافة الأثرية بين الأطفال والشباب وكافة شرائح المجتمع، كما تعمل على استقطاب الكفاءات في مجال الآثار والتراث الثقافي، وتنظيم فعاليات علمية ودورات تدريبية ومنح بحثية متخصصة.

مجالات عمل المؤسسة:
    •    تنفيذ حفائر علمية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.
    •    إصدار ونشر أبحاث ودراسات علمية متخصصة في مجال الآثار.
    •    الإسهام في ترميم وصيانة الآثار.
    •    تقديم خدمات ثقافية وعلمية وبحثية.
    •    دعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية من خلال مشروعات تراثية.
    •    تنظيم زيارات ميدانية لنشر الوعي الأثري.
    •    إنشاء مدارس للحفائر وتدريب الأثريين.
    •    عقد مؤتمر علمي سنوي لمناقشة مشاريع وقضايا الآثار.
    •    إطلاق جائزة زاهي حواس السنوية لتكريم أفضل أثري ومرمم وباحث علمي وكشف أثري.

المجالات التي تُوليها المؤسسة اهتمامًا خاصًا:
    •    دراسات التراث الثقافي والحضاري.
    •    علم المتاحف وإدارة المواقع الأثرية.
    •    التدريب المهني المتخصص للعاملين في مجالات الآثار والمتاحف والتراث.
    •    تنظيم فعاليات دورية لتعزيز الوعي بالتراث الثقافي.
    •    دعم المشروعات البحثية والمجتمعية ذات الصلة بالتراث.
    •    تطبيق الطرق الحديثة الآمنة في دراسة وتوثيق وصيانة الآثار.
    •    تنمية الكوادر البشرية في قطاع العمل الأثري وتكريم المتميزين.

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