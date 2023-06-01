هل تناول الحليب آمن لمن يعانون مرض السكري.. تفاصيل

مرض السكري هو اضطراب أيضي مزمن يمنع الجسم من استخدام الجلوكوز كليًا أو جزئيًا. يتميز بارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم والتغيرات في التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والبروتين والدهون. يحدث هذا بسبب خلل في إفراز الأنسولين أو عمل الأنسولين.

زيادة التحضر ، وتناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والأطعمة منخفضة الألياف المكررة ، وعادات الخمول ، وزيادة انتشار الوزن الزائد هي المسؤولة في المقام الأول عن ارتفاع معدل انتشار مرض السكري

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يمكن الوقاية من مرض السكري بنسبة 80٪ فقط عن طريق تناول الطعام الصحي والنشاط البدني وتجنب التبغ .

يتناسب الحليب مع المعايير المذكورة أعلاه لمرضى السكر؟



هناك العديد من الفوائد لتناول الحليب ومنتجات الألبان:

يساعد في النمو والتطور لأنه مصدر غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والفوسفور والريبوفلافين وفيتامين ب 12.

يلعب الحليب دورًا محوريًا في بناء صحة العظام وكثافتها.

أولئك الذين يستهلكون الحليب بانتظام تقل لديهم مخاطر الإصابة بهشاشة العظام (انخفاض حاد في كثافة العظام) وهو أمر شائع عند مرضى السكري.

كما ارتبط استهلاكه بانخفاض ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان الأمعاء.

علاوة على ذلك ، تشير الكثير من الأبحاث إلى أن زيادة استهلاك منتجات الألبان قد ارتبطت بانخفاض مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني (النوع الثاني من داء السكري).

يُعزى هذا إلى حد كبير إلى بروتينات الحليب ، التي تزيد من استجابة الأنسولين بعد الأكل وتقلل من استجابة الجلوكوز في الدم بعد الأكل في كل من الأشخاص الأصحاء والمرضى المصابين بداء السكري.

نظرًا لأن الحليب يحتوي على اللاكتوز (سكر الحليب) ، يجب احتساب هذه الكربوهيدرات كجزء من إجمالي ميزانية الكربوهيدرات في اليوم. يحتوي حليب البقر على حوالي 5 جم من الكربوهيدرات 100 مل بينما يحتوي حليب الجاموس على حوالي 8 جم من الكربوهيدرات 100 مل من الحليب.

لا ينبغي تفويت هذه الكمية أثناء حساب الكربوهيدرات في كل وجبة إذا كان الحليب أو أي منتج من منتجات الألبان جزءًا من الوجبة.

يجب أن يلاحظ المرء أيضًا أن المؤشر الجلايسيمي للحليب واللبن الرائب أقل بكثير من المصادر الأخرى الغنية بالكربوهيدرات. يتراوح بين 31 و 37 حسب نوع الحليب.

لا تؤدي مثل هذه الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم بعد تناولها. ضع ذلك في الاعتبار على الرغم من أنه يجب على المرء تجنب الحليب المنكه أو الحليب المحلى الذي قد يحتوي على كميات عالية من السكر ويرفع مستويات السكر في الدم.

وفقًا لإرشادات NIN ، يجب أن يحصل الشخص البالغ على 300 مل من الحليب منتج الحليب يوميًا. يمكن أن يعاني مريض السكري أيضًا من نفس الشيء ، ولكن يجب أن يعتمد نوع الحليب (حليب بقري ، حليب جاموس ، حليب منزوع الدسم ، حليب كامل الدسم) على ما إذا كان الشخص بحاجة إلى المزيد من الدهون والسعرات الحرارية أو اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن ويتطلب فقط بروتينات جيدة من الحليب.

الحليب غذاء صحي غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن.

يوفر العديد من الفوائد الصحية وبالتالي يجب أن يكون جزءًا من وجبة مرضى السكري.

ومع ذلك ، على الرغم من أنه غذاء منخفض في نسبة السكر في الدم والبروتينات تساعد في إبطاء إطلاق الجلوكوز في الدم ، فمن المستحسن حساب الكربوهيدرات التي يتم الحصول عليها من الحليب ومنتجات الألبان الأخرى أثناء حساب إجمالي الكربوهيدرات خلال كل وجبة.

