3 أعراض تؤكد ارتفاع مستويات الكوليسترول بالجسم

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، مشكلة يعاني منها الكثير فإن الكوليسترول مادة شمعية تنتج داخل الكبد تساعد على بناء الخلايا السليمة.

ومع ذلك ، يجب أن تبقى المستويات قيد الفحص، يرتبط ارتفاع الكوليسترول بمضاعفات خطيرة ، مثل مرض الشريان المحيطي (PAD) ، والذي يشير إليه الألم في ثلاث مناطق من الجسم.

يعد اعتلال الشرايين المحيطية مشكلة شائعة في الدورة الدموية ، حيث تؤدي الشرايين الضيقة إلى تقليل تدفق الدم إلى أطرافك.

وفي تصلب الشرايين ، تتراكم الرواسب الدهنية مثل الكوليسترول على جدران الشرايين وتقلل من تدفق الدم.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، يمكن أن يشير الألم المتشنج في الوركين أو الفخذين أو عضلات الساق عند المشي أو صعود السلالم أو ممارسة الرياضة إلى داء الشرايين المحيطية.

تشمل الأعراض الأخرى لاعتلال الشرايين المحيطية ما يلي:

جروح القدم أو أصابع القدم التي لا تلتئم أو تلتئم ببطء شديد

الغرغرينا ، أو الأنسجة الميتة

انخفاض ملحوظ في درجة حرارة الجزء السفلي من ساقك أو قدمك مقارنةً بالساق الأخرى أو باقي أجزاء الجسم

ضعف نمو الأظافر على أصابع القدم أو نمو الشعر على الساقين

ضعف الانتصاب ، خاصة عند الرجال المصابين بداء السكري .

كما تشرح جمعية القلب الأمريكية ، "كثير من الناس يرفضون ألم الساق كعلامة طبيعية للشيخوخة".