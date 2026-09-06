غلبه النوم خلال مداخلة مع ميدو.. لقطة طريفة لـ أحمد أحمد تشعل السوشيال ميديا

في لقطة طريفة وغير متوقعة، أثار أحمد أحمد، الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما غلبه النعاس خلال مداخلة عبر الفيديو مع أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وظهر أحمد أحمد خلال مكالمة الفيديو في حالة من النعاس، قبل أن يفاجئ ميدو والمتابعين بعدما استسلم للنوم أثناء المكالمة، في مشهد عفوي سرعان ما لفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وسط تعليقات ساخرة على الموقف الطريف، خاصة أن المشهد جاء بشكل مفاجئ خلال حديث ميدو مع الرئيس السابق للكاف.

وأثار الفيديو تفاعلًا كبيرًا بين جماهير الكرة، الذين تداولوا اللقطة باعتبارها واحدة من المواقف العفوية والطريفة التي خطفت الأنظار بعيدًا عن أجواء كرة القدم والمنافسات الرياضية.

يُذكر أن أحمد أحمد تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، قبل أن يخلفه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي في رئاسة الاتحاد