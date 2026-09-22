تموين الغربية يضبط 2 طن دهانات و5 أطنان أسمنت و4 أطنان أسمدة خلال 8 حملات رقابية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية 8 حملات رقابية على الأسواق والمحال والمخازن والأنشطة التجارية ببسيون والسنطة وسمنود ومركز المحلة الكبرى، بمتابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين، أسفرت عن ضبط 2 طن دهانات حوائط ببسيون، و5 أطنان أسمنت و5 أطنان زيوت سيارات مستعملة بالسنطة، و4 أطنان أسمدة يوريا و3 أطنان ملح طعام بمركز المحلة الكبرى، و2 طن ملح و1.5 طن بريل صابون سائل و200 لتر منظفات، و1.75 طن سكر حر مجهول المصدر.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية.

كما تم ضبط 24 ألف كيس «ويندوز» بسمنود، و945 عبوة عصير مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها بقطور، و120 جركن زيت سيارات مجهول المصدر بالسنطة، و280 علبة سجائر مهربة جمركيًا بالمحلة الكبرى، و140 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية ببسيون، إلى جانب تحرير 29 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار و11 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية سارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات المفاجئة والمكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وغير المطابقة للاشتراطات، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتدليس، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق.