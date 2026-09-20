رئيس جامعة قنا يشهد مراسم تحية العلم في مستهل العام الجامعي الجديد

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، مراسم تحية العلم، إيذاناً بانطلاق العام الجامعي الجديد 2026/2027، وسط حشد طلابى من مختلف كليات الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وطروب طلبة، أمين الجامعة، والعبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، وعلي موسى، أمين الجامعة المساعد، وعمداء ووكلاء الكليات، ولفيف من القيادات الجامعية والإدارية.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أن مراسم تحية العلم تمثل تقليداً جامعيا راسخا يجسد قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن، ويعكس حرص الجامعة على ترسيخ الوعي الوطني لدى طلابها، بالتوازي مع دورها الأكاديمي والعلمي في إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وقال رئيس جامعة قنا إن انطلاق العام الجامعي الجديد يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المتواصل للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، وتوفير بيئة جامعية داعمة للطلاب، بما يعزز قدرتهم على التحصيل العلمي والإبداع والمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات الجامعية.

فيما رحب الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بطلاب الجامعة مع بدء العام الجامعي الجديد، مؤكدا أهمية مشاركتهم الإيجابية في الحياة الجامعية والاستفادة من الأنشطة والخدمات التي توفرها الجامعة، بما يسهم في بناء شخصيتهم المتكاملة وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم.

وجاءت مراسم تحية العلم في أجواء اتسمت بالحماس والانضباط، وبمشاركة واسعة من طلاب الجامعة، لتشكل انطلاقة رمزية للعام الجامعي الجديد، وتؤكد اهتمام جامعة قنا ببناء بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي وترسيخ قيم الانتماء والمسئولية.





