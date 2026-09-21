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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة مجتمعية.. قنا تكثف جهود التشجير والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار

أعمال تشجير بقنا
أعمال تشجير بقنا
يوسف رجب

واصلت الإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة قنا، برئاسة الكيميائية أماني صلاح، مدير عام الإدارة، جهودها في متابعة ملف الأشجار ودعم المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الأشجار وتشجيع المشاركة المجتمعية في زراعتها والحفاظ عليها.
 

وأوضحت صلاح، بأن جهود الإدارة تمثلت في رعاية أعمال ري الأشجار وتعديل الجور لتحسين عملية الري، والاهتمام بالأشجار القائمة، إلى جانب تعديل وتجهيز بعض الأماكن لزراعتها، بما يضمن توفير الظروف المناسبة لنمو الأشجار واستمرار الاستفادة منها بعد زراعتها.

ولفتت مدير إدارة شؤون البيئة بقنا، إلى أن أعمال المتابعة شملت عددًا من المواقع في مراكز نجع حمادي وفرشوط وقنا، إلى جانب أعمال الحصر والتكويد للأشجار بمركز قوص، وذلك في إطار منظومة متابعة مستمرة لأعمال التشجير.

وتابعت صلاح، أن مركز نجع حمادي، شهد مشاركة مجتمعية مع مطرانية نجع حمادي، تم خلالها زراعة 35 شجرة كينو كاربس بطريق مصر–أسوان، إلى جانب أعمال زراعة وتجميل بالجزيرة الوسطى بطريق قنا–سفاجا، بمشاركة مجتمعية من شركة المزارع المصري للاستثمار الزراعي، بما يعكس أهمية مشاركة المجتمع والجهات المختلفة في دعم جهود التشجير والحفاظ على الأشجار.

كما تم تنفيذ ندوة بمركز شباب أبو حمودي بأبوتشت، استهدفت نحو 60 من النشء، للتوعية بأهمية الأشجار والحفاظ عليها وعدم العبث بها أو قطع فروعها، خاصة الأشجار التي تمت زراعتها حديثًا وما زالت صغيرة، إلى جانب التعريف بالمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة الاهتمام بملف التشجير وزيادة المساحات الخضراء، والذي يأتي في إطار جهود الدولة المصرية للحد من التغيرات المناخية، وتحسين جودة الهواء، باعتبارها واجهة حضارية تعكس وعي المجتمع واهتمامه بالبيئة والتنمية المستدامة.

 

قنا المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة المشاركة المجتمعية نجع حمادي المساحات الخضراء أخبار قنا

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