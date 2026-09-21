على مساحة117 فدانًا.. محافظ قنا يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة "حوض القصر"

اعتمد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، المخطط التفصيلي للمنطقة السادسة "الخدمات الإقليمية" بمساحة 117 فدانًا بمدينة قنا، فى إطار تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة قنا، وذلك لتطوير البيئة العمرانية وتحسين المظهر الحضاري، إلى جانب إنشاء تكتلات سكنية حديثة تخدم أهالي المحافظة وتلبي احتياجاتهم المستقبلية.

وأوضح محافظ قنا، بأن اعتماد المخطط يأتي استجابة لرؤية تنموية شاملة، تستهدف رفع كفاءة المنطقة السادسة "حوض القصر" بهدف دعم الخطط التنموية والاستثمارية في قنا، مشيراً إلى أن عملية إعداد المخططات تمت وفق معايير عمرانية وتخطيطية واردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة.

وأكد الببلاوي، أن المحافظة تسعى بشكل مستمر إلى استكمال باقي المخططات التفصيلية وتحديث الأحوزة العمرانية لمختلف المراكز والقرى، بما يواكب التوسع العمراني والمتطلبات التنموية الجديدة، والقضاء على العشوائيات.



وأضاف محافظ قنا، فضلاً عن الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين في شتى أنحاء المحافظة.

ومن جانبها، أشارت المهندسة رضوى عبد الرحمن إبراهيم، مدير عام التخطيط العمراني، إلى أن المخطط التفصيلي تم اعتماده من اللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، ثم عرضه واعتماده بشكل نهائي من اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار حرص الجهاز التنفيذي على سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة، وضمان توفير بيئة عمرانية منظمة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.