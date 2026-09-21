رئيس جامعة قنا: الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لمستقبل الوطن



شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد، بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، والعديد من القيادات الجامعية والإدارية، وذلك في إطار حرص الجامعة على استقبال طلابها الجدد وتهيئتهم لبدء مسيرتهم الجامعية في بيئة تعليمية وتربوية داعمة ومحفزة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي أن جامعة قنا تضع بناء الإنسان والاستثمار في العقول في مقدمة أولوياتها، وتعمل على توفير بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تتيح للطلاب فرص التعلم والإبداع واكتشاف قدراتهم وصقل مهاراتهم، مشيرا إلى أن المرحلة الجامعية تمثل نقطة تحول مهمة في شخصية الطالب ومسيرته المستقبلية، وأن الطالب هو المسؤول الأول عن صناعة نفسه وبناء مستقبله من خلال الاجتهاد والالتزام والانضباط والاستفادة الواعية من الإمكانات التي تتيحها له الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة الطلاب بضرورة الالتزام بالقيم والأخلاق الجامعية، والحرص على التفوق والتميز في الدراسة، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية المختلفة لما لها من دور في بناء الشخصية المتكاملة وتنمية المهارات والقدرات، داعيا إياهم إلى تحري الدقة فيما يتلقونه من معلومات، والابتعاد عن الشائعات والأفكار الهدامة والنماذج السلبية، والتمسك بالوعي والمسؤولية والقدرة على التفكير النقدي.

دعم متواصل لمنظومة التعليم

وأشاد رئيس الجامعة بما توليه الدولة المصرية من دعم متواصل لمنظومة التعليم العالي والجامعات، وما توفره من إمكانات تسهم في تطوير المؤسسات التعليمية والارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وبناء مستقبل الوطن.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن حفل استقبال الطلاب الجدد لا يمثل احتفالا ببدء عام دراسي جديد فحسب، وإنما هو احتفاء بمرحلة جديدة تبدأ معها أحلام وطموحات جديدة في عيون الطالب وأسرته والوطن الذي ينتظر أبناءه ليكونوا شركاء في صناعة مستقبله، موضحا أن الجامعة لا تستهدف تخريج طلاب يحملون مؤهلات علمية فقط، وإنما تسعى إلى إعداد شخصيات واعية وقادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في المجتمع. ودعا الطلاب إلى استثمار سنواتهم الجامعية في التعلم واكتساب الخبرات والمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، مؤكدا أن السؤال الأهم ليس "متى سأتخرج؟"، وإنما "من سأكون عندما أتخرج؟".

وأشاد نائب رئيس الجامعة بما تشهده جامعة قنا من جهود تطوير متواصلة في كافة المجالات والقطاعات، تحت قيادة الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة، موجها الشكر لرئيس الجامعة على ما يقدمه من دعم ومساندة لقطاع التعليم والطلاب، بما يسهم في توفير بيئة جامعية أكثر قدرة على احتضان الطلاب وتنمية طاقاتهم.

اكتشاف المواهب

وتضمنت فعاليات الحفل عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز الأنشطة الطلابية التي شهدتها الجامعة خلال الفترة الماضية، ونماذج من المشاركات الطلابية في المحافل المحلية والدولية، بما يعكس تنوع مجالات النشاط الطلابي وإسهامها في اكتشاف المواهب وبناء شخصية الطالب.

كما شهد الحفل عرض فيلم تسجيلي آخر تناول جانبا من الإنجازات وأعمال التطوير التي شهدتها جامعة قنا في عهد الدكتور أحمد عكاوي، في العديد من المجالات، وما تم تنفيذه من جهود لتطوير منظومة العمل الجامعي والارتقاء بمختلف قطاعات الجامعة وخدماتها.