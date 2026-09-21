قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو
حصر المباني غير المستغلة التابعة لوزارة التربية والتعليم ورفع كفاءتها
وزير الكهرباء بتابع خطة تأمين الشبكة ومواجهة زيادة الأحمال واستيعاب الطاقة المتجددة
إسرائيل تعترف.. أكتوبر 73 كشف انهيار حسابات تل أبيب أمام القوات المصرية
رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة
أقوى رجلين في العالم وجها لوجه.. هل تصبح تايوان ثمن صفقة ترامب والرئيس الصيني ؟
السفير الياباني: خط الأنفاق الرابع سيكون محور تعاوننا مع مصر خلال السنوات المقبلة
محمد بن سلمان يطلق إكزوبوت.. أول سيارة من إنتاج سير السعودية
مؤتمر الإسكندرية يطرح 3 محاور لتعزيز الهوية الوطنية
خدمة الدين تلتهم 46% من الموازنة.. ومطالب برلمانية بزيادة المعاشات
الداخلية العراقية: تسجيل 6 ملايين قطعة سلاح خلال الأشهر المقبلة
الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني يقسم الأراضي الفلسطينية ويعرقل حل الدولتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة قنا: الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لمستقبل الوطن

رئيس جامعة قنا
رئيس جامعة قنا
يوسف رجب


شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد، بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، والعديد من القيادات الجامعية والإدارية، وذلك في إطار حرص الجامعة على استقبال طلابها الجدد وتهيئتهم لبدء مسيرتهم الجامعية في بيئة تعليمية وتربوية داعمة ومحفزة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي أن جامعة قنا تضع بناء الإنسان والاستثمار في العقول في مقدمة أولوياتها، وتعمل على توفير بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تتيح للطلاب فرص التعلم والإبداع واكتشاف قدراتهم وصقل مهاراتهم، مشيرا إلى أن المرحلة الجامعية تمثل نقطة تحول مهمة في شخصية الطالب ومسيرته المستقبلية، وأن الطالب هو المسؤول الأول عن صناعة نفسه وبناء مستقبله من خلال الاجتهاد والالتزام والانضباط والاستفادة الواعية من الإمكانات التي تتيحها له الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة الطلاب بضرورة الالتزام بالقيم والأخلاق الجامعية، والحرص على التفوق والتميز في الدراسة، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية المختلفة لما لها من دور في بناء الشخصية المتكاملة وتنمية المهارات والقدرات، داعيا إياهم إلى تحري الدقة فيما يتلقونه من معلومات، والابتعاد عن الشائعات والأفكار الهدامة والنماذج السلبية، والتمسك بالوعي والمسؤولية والقدرة على التفكير النقدي.

 دعم متواصل لمنظومة التعليم

وأشاد رئيس الجامعة بما توليه الدولة المصرية من دعم متواصل لمنظومة التعليم العالي والجامعات، وما توفره من إمكانات تسهم في تطوير المؤسسات التعليمية والارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وبناء مستقبل الوطن.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن حفل استقبال الطلاب الجدد لا يمثل احتفالا ببدء عام دراسي جديد فحسب، وإنما هو احتفاء بمرحلة جديدة تبدأ معها أحلام وطموحات جديدة في عيون الطالب وأسرته والوطن الذي ينتظر أبناءه ليكونوا شركاء في صناعة مستقبله، موضحا أن الجامعة لا تستهدف تخريج طلاب يحملون مؤهلات علمية فقط، وإنما تسعى إلى إعداد شخصيات واعية وقادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في المجتمع. ودعا الطلاب إلى استثمار سنواتهم الجامعية في التعلم واكتساب الخبرات والمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، مؤكدا أن السؤال الأهم ليس "متى سأتخرج؟"، وإنما "من سأكون عندما أتخرج؟".

وأشاد نائب رئيس الجامعة بما تشهده جامعة قنا من جهود تطوير متواصلة في كافة المجالات والقطاعات، تحت قيادة الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة، موجها الشكر لرئيس الجامعة على ما يقدمه من دعم ومساندة لقطاع التعليم والطلاب، بما يسهم في توفير بيئة جامعية أكثر قدرة على احتضان الطلاب وتنمية طاقاتهم.

اكتشاف المواهب

وتضمنت فعاليات الحفل عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز الأنشطة الطلابية التي شهدتها الجامعة خلال الفترة الماضية، ونماذج من المشاركات الطلابية في المحافل المحلية والدولية، بما يعكس تنوع مجالات النشاط الطلابي وإسهامها في اكتشاف المواهب وبناء شخصية الطالب.

كما شهد الحفل عرض فيلم تسجيلي آخر تناول جانبا من الإنجازات وأعمال التطوير التي شهدتها جامعة قنا في عهد الدكتور أحمد عكاوي، في العديد من المجالات، وما تم تنفيذه من جهود لتطوير منظومة العمل الجامعي والارتقاء بمختلف قطاعات الجامعة وخدماتها.

قنا بناء الشخصية منظومة التعليم اكتشاف المواهب أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

ترشيحاتنا

المتهمة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش على صفحتها

محكمة

تأجيل دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز لجلسة 11 أكتوبر

المنشور

مدير المدرسة طرد أهله.. القبض على مدرسة حرقت وجه طالب بسوهاج

بالصور

لمرضى القلب و السكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقطين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟

بفستان ستان.. ناهد السباعي تستمتع بإجازتها في اليونان وتشارك جمهورها تفاصيل رحلتها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بدل ما تشتريه من بره.. طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

السكتة القلبية تنهي حياته أثناء النوم.. جمال شعبان ينعى أحد الكيميائيين

وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد