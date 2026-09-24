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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. محطات فنية وإنسانية بحياة محمد وفيق

محمد وفيق
محمد وفيق
أحمد البهى

تحل اليوم 24 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان محمد وفيق، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1947.

ولد محمد وفيق بالإسكندرية لأب كان يعمل أستاذًا بالجامعة.و وحصل (بكالوريوس فنون مسرحية  عام 1967 وزامله في الدراسة نور الشريف  ومجدي وهبة وعبدالعزيز مخيون.

أثناء دراسته بالسنة الأولى في المعهد قدم مسلسل لا حدود  ثم شارك في مسرحية سندباد ، وكان من سيتعاون مع المخرج يوسف شاهين في بطولة فيلم من اخراجه لكن لم يكتمل المشروع.

كانت النقلة الحقيقة  في مشواره كانت من خلال مسلسل الكتابة على لحم يحترق الذي قدم فيه شخصية الظاهر بيبرس ، و مسلسل المرشدي عنتر،  ثم شارك بعدها في فيلن الرسالة من اخراج مصطفى العقاد وقدم فيه شخصية عمرو بن العاص.

وفي الثمانينات وعلى مدى ثلاث أجزاء قدم المسلسل الشهير رأفت الهجان، ثم قدم في الثمانينات فسلم الهروب من إخراج المخرج الكبير عاطف الطيب.

زواج ورحيل :


. تزوج من ابنة خالته الفنانة كوثر العسال في أواخر الثمانينات واستمر زواجهما حتى وفاتها في أواخر عام 2013 عن 64 عامًا. عقب عملية قلب مفتوح أجراها بمستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، توفي في 14 مارس 2015 عن 67 عامًا.

ذكرى ميلاد الفنان محمد وفيق الفنان محمد وفيق محمد وفيق كوثر العسال

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