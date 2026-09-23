زوجة سامي عبد الحليم: خالد النبوي مبقاش يسأل عليه

كشفت منى أبو سديرة، زوجة الفنان سامي عبد الحليم، عن تفاصيل جديدة بشأن حالته الصحية، مشيرة إلى تعرضه لانتكاسة خلال الساعات الماضية استدعت نقله مجددًا إلى العناية المركزة، بعد تدهور مفاجئ في حالته.

وقالت منى أبو سديرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، إن حالة زوجها شهدت تراجعًا مفاجئًا، بعدما تعرض لهبوط حاد، الأمر الذي استدعى تدخل الفريق الطبي ونقله من العناية المتوسطة إلى العناية المركزة.

وذكرت زوجة سامي عبد الحليم: بعد مكان في العناية المتوسطة رجع تاني العناية المركزة، والدكاترة في تواصل معاه مستمر، وأنه أجرى عملية قرحة بسبب إهمال طبي تعرض له الفنان.

وأضافت زوجة سامي عبد الحليم: نتحمل أخطاء طبية، وحسبنا الله ونعم الوكيل بقاله 7 شهور بسبب عدم وجود اهتمام بالفنان، مفيش معايا غير أشرف زكي وأيمن عزب، وأماني يوسف بتكلمني من أمريكا، وآخرين وخالد النبوي مبقاش يسأل عليه.

وأوضحت زوجة سامي عبد الحليم: عنده مشاكل في الأملاح والبوتاسيوم، وعندنا ولد وبنت .. ونفسي الناس تدعيله من قلبها مش محتاجين غير الدعاء بالشفاء العاجل له.

